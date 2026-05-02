伊朗局势 | 伊朗传拟动用自杀海豚 携水雷攻击美军舰队

在美军持续封锁霍尔木兹海峡的伊朗石油出口之际，伊朗内部传出动用「水雷海豚」攻击美军舰艇的构想。相关说法引发关注，但目前仍属讨论层级，未有实际部署迹象。与此同时，美国传媒报道，美军中央司令部司令库柏已向特朗普简报，提出对伊朗发动「最后一击」的潜在选项。

美拟对伊朗发动「最后一击」

美国《纽约邮报》报道，伊朗官员透露，部分强硬派正考虑使用携带水雷的海豚，对部署在霍尔木兹海峡的美军舰艇发动自杀式攻击。该构想被视为在封锁压力下的非常规选项之一。

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伊朗传拟动用自杀海豚施袭。维基百科

革命卫队一艘船只参与拦截试图穿越霍尔木兹海峡船只的行动。法新社

美军持续封锁霍尔木兹海峡的伊朗石油出口。路透社

报道指出，尽管美伊仍维持延长停火，但美军封锁伊朗石油出口已严重冲击伊朗经济。伊朗部分强硬派认为，这种封锁本质上已等同战争行为，主张恢复军事对抗。

从俄取得受军训海豚

这类构想并非首次出现。报道提到，伊朗曾于2000年从俄罗斯取得为前苏联海军训练的海豚。这些动物被训练执行军事任务，包括携带鱼叉攻击目标，甚至进行携雷撞击船舰的任务。

除海豚外，报道指出伊朗还可能动用潜艇进入该水域，或针对海底通讯电缆发动攻击。一旦实施，恐对全球网络与航运造成冲击，进一步升高区域紧张。

伊朗或用潜艇袭海底通讯电缆

伊朗革命卫队先前就扬言切断霍尔木兹海峡的海底缆线，还透过官媒发布缆线位置图，暗示将攻击当地电讯基础设施，期望以影响全球网络的方式，让局势进一步升高。

另据《华尔街日报》报道，伊朗内部已出现「危机螺旋式升级的风险」，造成总统佩泽希齐扬以及保守强硬派之间的分裂。

报道指出，温和派认为美国总统特朗普急著结束这场混乱的战争，因此主张按兵不动，与美方谈判争取有利的协议，他们担心民众在民族主义激情退潮后，正逐渐厌倦这场冲突。不过强硬派则认为，伊朗必须采取军事行动再次交火，推高油价让特朗普面临压力，美军封锁已超出伊朗过去面临的制裁范畴，等同战争行为，有必要以军事行动回应。

中央司令部向特朗普提潜在选项

与此同时，《霍士新闻》周五报道，美军中央司令部司令库柏已向特朗普简报，提出对伊朗发动「最后一击」的潜在选项。

库柏是在白宫战情室向特朗普简报期间提出相关潜在选项，并概述若特朗普决定重启军事行动，可能对伊朗展开「短暂且强劲的一波打击」。

评估部署高超音速导弹

而美军评估的打击目标包括伊朗「残存的军事资产、领导层以及基础设施」。

五角大楼亦正评估部署多种先进武器系统，其中包括被称为「暗鹰」（Dark Eagle）的新型高超音速导弹。