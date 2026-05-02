摩根大通惊传性丑闻 离职男员工控告女上司性骚扰 诉讼已撤回待修正

美国金融巨头摩根大通（JPMorgan）惊传职场性丑闻，一名离职员工入禀法院，控告女主管对其性骚扰，甚至下药逼他当性奴。拉纳另控告摩根大通未进行妥善调查，并对其报复。摩根大通对此强烈否认，强调内部调查未发现相关证据，指这名前职员的说法全为捏造。目前有关诉讼已被撤回，理由是需要「修正」。

英国《每日邮报》4月29日率先引述法院文件披露，身分保密的原告4月27日入禀纽约最高法院，控告现年37岁、任职杠杆财务团队的执行董事哈吉迪尼（Lorna Hajdini），涉嫌以俗称FM2的强力安眠药Rohypnol和壮阳药伟哥（Viagra）对他下药，并以奖金作为威胁手段，扬言若不服从就砍他奖金，逼迫他成为她的性奴。原告更声称，自己在2024年春天加入团队后不久，就开始发生这些胁迫事件；且哈吉迪尼曾在未经同意下出现在其住处，强迫他发生性行为。

摩根大通强烈否认性骚扰指控。路透社

摩根大通强调内部调查未发现相关性骚扰证据。路透社

指下药逼当性奴

原告也指控摩根大通在事件发生后未进行妥善调查，并对其采取报复性对待，因此一并将银行列为被告。

美国《纽约邮报》引述数名消息人士报道，原告是现年35岁、目前任职美国投资公司Bregal Sagemount的拉纳（Chirayu Rana），他去年5月向摩根大通提出内部申诉，指控因自身种族与性别而遭到骚扰及滥用职权，其后他尝试协商离职赔偿金，金额达到数百万美元。

消息人士说，哈吉迪尼并非拉纳的上司，2人只是杠杆财务团队的同事。

女高层：指控不实

而哈吉迪尼已透过律师声明表示指控不实，强调从未对原告有不当行为，也从未前往其所指称的地点。

被指控的摩根大通一名发言人则表示，经过人力资源部门及内部律师的彻底调查，包括检视相关团队的电话纪录与电子邮件，并未发现任何证据支持原告的指控。

摩根大通：投诉人拒绝参与调查

这名发言人补充说：「有多名职员配合调查，但投诉人拒绝参与调查，也婉拒提供对于支持其指控能够具有重要地位的事实证据。」

熟悉哈吉迪尼的人士表示，她在公司内部长期被视为表现优异的高层，今次事件已对其声誉造成冲击，并质疑相关指控的真实性。

诉讼突以修正为由撤回

这宗诉讼已引发外界高度关注，但值得注意的是，有关诉讼已以「修正」为由撤回，案件后续发展仍有待观察。

法院一名代表证实，该诉讼已撤回以进行更正。暂时未悉诉讼是否会重新提出以及会有哪些改变。

