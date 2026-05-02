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特朗普：指伊朗战争没赢是叛国 61%美国人认为动武错误

即时国际
更新时间：10:04 2026-05-02 HKT
发布时间：10:04 2026-05-02 HKT

美国总统特朗普周五在知名退休社区乡村市（The Villages）的造势活动上指出，尽管他先前通知国会，美伊敌对行动已「结束」，但他认为，要是有人说，美国没有「打赢」与伊朗的战争，就是「叛国」。不过，美媒发表的最新民调显示，61%的美国人认为美国对伊朗动武是一个错误，仅有不到20%的美国人认为美国在伊朗采取的行动取得成功。

特朗普说：「我们看到激进左派一直说『我们没赢、我们没赢』，他们（伊朗）已经没有任何军力了，这太不可思议了。而我认为，这其实就是叛国。你们想知道真相吗？这就是叛国。」

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特朗普强调，他不会提早从伊朗撤军。美联社
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特朗普坚称，出兵伊朗获得胜利。新华社
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特朗普出席造势活动，坚称出兵伊朗取得胜利。路透社
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特朗普坚称出兵胜利 美国人打脸

特朗普并强调，他不会「提早从伊朗撤军，然后让问题在3年后死灰复燃」。

他又提及今年1月对委内瑞拉速战速决的军事行动，形容这是「史上最伟大的军事行动之一」。他说：「不想太早谈论在伊朗的胜利，我们在伊朗的表现也差不多一样好，但我不想在任务完成前就先说出口。」

虽然特朗普坚称，出兵伊朗获得胜利，但多数美国民众却认为，这根本是个错误。《华盛顿邮报》/ABC新闻/Ipsos周五共同发表的最新民调显示，高达61%美国民众认为，美国对伊朗动武是个错误。

与认为伊拉克战争及越战错误比例相近

《华盛顿邮报》指出，这比例与2006年5月民调中，59%美国人认为伊拉克战争是错误的数字相近。而1971年盖洛普民调也显示，约6成美国人认为，越战是一场错误。目前约9成民主党人认为，对伊朗的军事行动是错误，而71%独立选民及19%共和党人也持相同看法。

民调又指出，仅有不到20%的美国人认为美国在伊朗采取的行动取得成功，约40%受访者认为这些行动并未成功，另有4成受访者表示目前「尚难定论」。

不足20%认为对伊朗行动成功

民调显示，受访者对美伊当前谈判前景看法不一。48%的受访者认为，即使协议条款对美国较为不利，美国仍应与伊朗达成和平协议；而46%的受访者则认为，美国应向伊朗施压以争取更好的协议，哪怕这意味著需要恢复军事行动。

这项民调于4月24日至28日进行，2560名美国成年人受访，误差幅度为2个百分点。

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