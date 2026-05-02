奥斯卡奖座被视为「武器」 俄导演纽约登机被强制寄舱一度遗失

今年以纪录片《无名氏先生》夺得奥斯卡最佳纪录片的俄罗斯籍导演 Pavel Talankin，近日在美国纽约机场准备登机时，其奥斯卡奖座竟被保安人员视为潜在武器并要求寄舱。奖座随后在寄舱过程中一度失踪，负责承运的汉莎航空（Lufthansa）寻回奖座后已向导演致歉。

3.8公斤小金人被拦截 寄舱后一度不知所踪

据纪录片另一位导演 David Borenstein 于 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 当时正准备乘坐汉莎航空，从纽约约翰甘迺迪国际机场飞往德国法兰克福。

俄罗斯籍导演 Pavel Talankin今年以纪录片《无名氏先生》夺得奥斯卡最佳纪录片。路透社

由于 Pavel Talankin 当时并无其他托运行李，保安人员遂将奖座装入盒子并送往飞机货舱寄舱。IG@davborenstein

据纪录片另一位导演 David Borenstein 于 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 当时正准备乘坐汉莎航空，从纽约约翰甘迺迪国际机场飞往德国法兰克福。然而，在经过美国运输安全管理局（TSA）的安检时，一名保安人员指该尊重约 3.8 公斤的「小金人」奖座有可能被用作武器，拒绝让其随身携带登机。

由于 Pavel Talankin 当时并无其他托运行李，保安人员遂将奖座装入盒子并送往飞机货舱寄舱。不料，当导演飞抵法兰克福后，却发现奖座并未随机抵达。Pavel Talankin 对此感到费解，并对传媒表示，过往曾多次带著奖座乘搭飞机，均未曾遇到任何问题。

汉莎航空寻回奖座并致歉

汉莎航空随后对事件表示高度重视，并于同日宣布已在法兰克福的仓库内寻回该尊奖座。航空公司表示目前正与失主直接联系安排归还事宜，并对是次事件造成的不便及混乱深表歉意。

据悉，获奖纪录片《无名氏先生》内容主要讲述俄乌战争爆发后，俄罗斯普京政府如何在当地学校系统推行政治思想教育，引起国际关注。