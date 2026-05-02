Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥斯卡奖座被视为「武器」 俄导演纽约登机被强制寄舱一度遗失

即时国际
更新时间：09:28 2026-05-02 HKT
发布时间：09:28 2026-05-02 HKT

今年以纪录片《无名氏先生》夺得奥斯卡最佳纪录片的俄罗斯籍导演 Pavel Talankin，近日在美国纽约机场准备登机时，其奥斯卡奖座竟被保安人员视为潜在武器并要求寄舱。奖座随后在寄舱过程中一度失踪，负责承运的汉莎航空（Lufthansa）寻回奖座后已向导演致歉。

3.8公斤小金人被拦截 寄舱后一度不知所踪

据纪录片另一位导演 David Borenstein 于 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 当时正准备乘坐汉莎航空，从纽约约翰甘迺迪国际机场飞往德国法兰克福。
据纪录片另一位导演 David Borenstein 于 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 当时正准备乘坐汉莎航空，从纽约约翰甘迺迪国际机场飞往德国法兰克福。
俄罗斯籍导演 Pavel Talankin今年以纪录片《无名氏先生》夺得奥斯卡最佳纪录片。路透社
俄罗斯籍导演 Pavel Talankin今年以纪录片《无名氏先生》夺得奥斯卡最佳纪录片。路透社
由于 Pavel Talankin 当时并无其他托运行李，保安人员遂将奖座装入盒子并送往飞机货舱寄舱。IG@davborenstein
由于 Pavel Talankin 当时并无其他托运行李，保安人员遂将奖座装入盒子并送往飞机货舱寄舱。IG@davborenstein

据纪录片另一位导演 David Borenstein 于 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 当时正准备乘坐汉莎航空，从纽约约翰甘迺迪国际机场飞往德国法兰克福。然而，在经过美国运输安全管理局（TSA）的安检时，一名保安人员指该尊重约 3.8 公斤的「小金人」奖座有可能被用作武器，拒绝让其随身携带登机。

由于 Pavel Talankin 当时并无其他托运行李，保安人员遂将奖座装入盒子并送往飞机货舱寄舱。不料，当导演飞抵法兰克福后，却发现奖座并未随机抵达。Pavel Talankin 对此感到费解，并对传媒表示，过往曾多次带著奖座乘搭飞机，均未曾遇到任何问题。

汉莎航空寻回奖座并致歉 

汉莎航空随后对事件表示高度重视，并于同日宣布已在法兰克福的仓库内寻回该尊奖座。航空公司表示目前正与失主直接联系安排归还事宜，并对是次事件造成的不便及混乱深表歉意。

据悉，获奖纪录片《无名氏先生》内容主要讲述俄乌战争爆发后，俄罗斯普京政府如何在当地学校系统推行政治思想教育，引起国际关注。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
11小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
19小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
3小时前
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
影视圈
13小时前
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
影视圈
16小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
22小时前
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
时事热话
17小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
05:31
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
影视圈
9小时前
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
10小时前