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伊朗局势 | 美宣布制裁伊朗新措施 锁定中国青岛石油码头

即时国际
更新时间：09:22 2026-05-02 HKT
发布时间：09:22 2026-05-02 HKT

美国试图打击德黑兰在中东战争的金融命脉，周五宣布对3家伊朗外汇兑换公司实施新制裁，称这些公司将石油收入兑换成更易使用的货币。美方同时锁定中国一处石油码头，作为针对伊朗新制裁措施的一部分，并警告船舶若支付伊朗要求的「过路费」，将面临后果。

中国是伊朗石油的重要买家，美国国务院表示，将对中国的青岛海业油码头有限公司实施制裁，指这家公司已进口数千万桶伊朗原油，协助伊朗创造数十亿美元收入。

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美国警告船舶若支付伊朗要求的「过路费」，将面临后果。美联社
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美国试图打击德黑兰在中东战争的金融命脉。路透社
美国试图打击德黑兰在中东战争的金融命脉。路透社

针对青岛海业油码头有限公司

这项制裁将使涉及这处码头营运商且与美国有关的交易成为刑事违法行为。这处码头隶属黄海重要航运枢纽的青岛港。

去年，美国也对同一地区的另一家公司青岛港海业董家口油品有限公司实施类似制裁。

美国国务院指出，只要伊朗试图透过石油收入为破坏稳定的活动提供资金，美国就会对伊朗及所有协助其规避制裁的伙伴究责。

警告向伊朗付费船舶

而财政部表示，伊朗的影子银行网络每年处理总值值数百亿美元的贸易，其中大部分来自伊朗在海外销售石油与石化产品所得。

与此同时，财政部辖下的外国资产管制办公室（OFAC）发布警示，提醒美国境内外人士，若为了安全通过霍尔木兹海峡而向伊朗政府付款，可能面临制裁风险。

财长贝森特指出，他领导的部门将「持续不懈地打击伊朗政权产生、转移与汇回资金的能力，并追查任何协助德黑兰规避制裁的人士」。

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