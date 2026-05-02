伊朗局势｜运送激光防御系统 以色列助阿联酋应对伊朗

英国《金融时报》周四报道，以色列已向阿联酋紧急部署包括「铁束」（Iron Beam）激光防御系统在内的数套防空装备，帮助阿联酋应对伊朗导弹和无人机。

「铁束」由以国研发，2022年在首次测试中成功击落无人机、火箭、逼击炮弹和反坦克导弹。两名知情人士披露，以色列还向阿联酋运送一套「斯佩克特罗」（Spectro）轻型监视系统，可在20公里外探测到来袭无人机，尤其是伊朗「目击者」系列无人机。

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以色列先前已在阿联酋部署「铁穹」防空系统，并派出数十名以方军事人员进行操作。报道说，美以对伊朗发动战争后，伊朗发起的反击中，有超过500枚弹道导弹和2000架无人机飞向阿联酋，后者在拦截时使用了以色列制造的武器。另外，以色列还同阿联酋分享有关伊朗短程导弹发射准备的实时情报。

以上部署是以色列和阿联酋近年来开展防务合作之一。两国在2020年签署「亚伯拉罕协议」后建立正式外交关系，此后经济和军事联系不断加强。阿联酋定于5月1日起退出石油输出国组织（OPEC）。舆论分析，背后原因包括伊朗战事的现实刺激。阿联酋受袭最为严重，希望海湾国家对伊朗采取强硬立场。