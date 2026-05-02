伊朗局势｜特朗普通报国会伊朗战事结束 被批规避战争授权程序

美伊战争于 5 月 1 日迎来法定的 60 天动武权限届满日，美国总统特朗普周五(1日) 致函国会，声称针对伊朗的敌对行动已于 4 月结束。白宫解释，由于美伊早前已达成停火协议，2 月 28 日开始的冲突已经终止，因此无需国会授权即可维持现状，此举被外界批评旨在规避军事行动仅限于60日授权限期的法律程序。

称停火终结敌对行动 规避60日授权限期

根据 1973 年《战争权力法》，总统在未获国会授权下，在海外动用军事力量不得超过 60 天。特朗普在信中写道，他在 4 月 7 日下令实施为期两周的临时停火，且该协议此后已获得延长。他强调自 4 月 7 日以来，美军与伊朗之间未发生任何交火，因此「敌对行动现已终止」，原定 5 月 1 日到期的战争权限限期不再适用。

美国总统特朗普周五(1日) 致函国会，声称针对伊朗的敌对行动已于 4 月结束。路透社

白宫解释，由于美伊早前已达成停火协议，2 月 28 日开始的冲突已经终止，因此无需国会授权即可维持现状，此举被外界批评旨在规避军事行动仅限于60日授权限期的法律程序。路透社

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在参议院听证会中进一步辩护，指目前美、伊双方处于停火状态，依政府解读，法定的 60 日期限应「暂停或停止计算」。若未来敌对行动重新爆发，60 天的倒计时将重置并重新开始计算。

国会议员及专家质疑 封锁行动被指等同战争

然而，政府的法律解释遭到国会议员与法律专家的强烈质疑。批评者认为，《战争权力决议案》并未允许因停火而暂停计时，政府此举恐严重削弱国会对战争权力的监察机制，甚至为未来总统扩张军事权力开启先例，引发宪政争议。

此外，分析人士指出，尽管目前处于停火状态，美军仍持续在波斯湾地区进行军事部署，包括禁止船只进出伊朗港口以封锁石油运输。根据国际法，封锁行为本身即被视为战争行为，因此白宫宣称「冲突已结束」的说法在法律上存有极大争议。