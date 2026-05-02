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加州冲浪生死时刻 大海中遇大白鲨尾随追赶 友惊呼：千万别跌倒

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更新时间：07:02 2026-05-02 HKT
发布时间：07:02 2026-05-02 HKT

美国加州海岸于 4 月 25 日上演惊心动魄的一幕。两位运动爱好者博伊斯（Tavis Boise）与武田（Ron Takeda）在圣巴巴拉（Santa Barbara）海岸冲浪期间，遭到一条估计长约 13 呎（约 3.96 米）的鲨鱼近距离追赶，过程持续约 5 分钟，幸最终有惊无险。

事发时博伊斯正兴奋地拍片记录冲浪过程，起初他在镜头前雀跃自拍，随后却发现友人、退休机械工程师武田身后的水平面露出一片鱼鳍。武田最初曾半信半疑问道「是海豚吗？」，但随即意识到情况不妙，急忙加速前进。

正拍摄影片的博伊斯目睹鲨鱼持续游向友人，吓得当场大叫：「我的天！牠追著你！」并在惊恐中不断叮嘱友人「别摔倒」，担心武田一旦落水后果不堪设想。

据《卫报》报道，该条庞大的鲨鱼尾随武田长达约 5 分钟后才决定放弃离开。这段长约 1 分多钟的惊险影片随后在网上流传，展现了两人在生死关头保持冷静并成功脱险的过程。

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