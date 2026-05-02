伊朗局势｜伊朗谈判新提议曝光 特朗普：不满意但倾向不重启轰炸行动

美国总统特朗普周五（ 1 日）就美伊僵局发表最新立场，证实美方已收到经由巴基斯坦转交的伊朗最新谈判提议，但他对内容感到不满意，并直言伊朗正索要其无法同意的条件。尽管如此，特朗普声称，目前个人从人道主义角度出发，倾向于不重启对伊朗的轰炸行动。

美媒：伊朗重启谈判提议放宽条件

华尔街日报引述知情人士报道，伊朗已透过巴基斯坦，向美国提交了重启谈判提议，内容包括：提议将德黑兰关于开放霍尔木兹海峡的条件，与美国承诺停止攻击并解除对伊朗港口的封锁，放在同一时间进行讨论。此外，如果美国愿意实施制裁减免，伊朗可与之讨论伊朗核问题相关议题。

特朗普声称，目前个人从人道主义角度出发，倾向于不重启对伊朗的轰炸行动。路透社

报道又指，伊朗已向调解方表示，如果美国对这份新提案持开放态度，伊朗准备在下周初前往巴基斯坦举行会谈。报道形容，伊朗方面放宽了重启谈判的条件。

不过，特朗普周五向传媒表示，虽然伊朗在达成协议方面取得了长足进步，但他不满意伊方提交的重启谈判新提议，他对双方最终能否达成一致仍持怀疑态度。特朗普又称，伊朗领导层内部非常分裂，存在多达三至四个不同派别，「四分五裂」，但即便是强硬派也表现出达成协议的意向。

特朗普透露昨晚刚听取了美国中央司令部关于军事选项的最新简报，并指出目前面前只有大规模军事升级或达成协议两条路。虽然军事选项包括彻底摧毁对方设施以解决问题，但他强调自己更倾向于透过协议解决，同时再次点名抨击意大利与西班牙对美方行动支持不足。他重申美国目前绝对不会离开霍尔木兹海峡，并坚称绝对不会允许伊朗拥有核武器。