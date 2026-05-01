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两中国男子曾赴济州做黑工 遭驱逐后再次偷渡入境被捕

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更新时间：22:49 2026-05-01 HKT
发布时间：22:49 2026-05-01 HKT

南韩国济州警察厅周四透露，警方近期以涉嫌违反《出入境管理法》为由，逮捕两名30多岁的中国籍男子。两人此前曾被驱逐出境，近日再次乘船偷渡到济州。

其中一人曾在济州非法居留1年10个月，于2025年10月被驱逐出境；另一人则非法居留长达5年9个月，于2025年11月被驱逐。他们在济州从事农业劳动，非法居留期间以收割洋葱维生。

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被驱逐出境后，两人分别向中国掮客支付3万元（人民币，下同，5595新元）和3.5万元中介费，于3月底再次闯韩。

据韩联社报道，两人于3月27日中午12时，从山东青岛搭乘小型渔船出发，航行约570公里后，于3月28日上午抵达济州市翰京面板浦里一带海岸并偷渡入境。

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