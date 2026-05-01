AI自动化技术传出重大灾情！美国租车公司PocketOS创办人克莱恩（Jeremy Crane）近日揭露，该公司使用Anthropic开发的AI程式编码代理（AI coding agent），在短短9秒内删光公司整个资料库，就连备份也删除掉！公司失去预约与车辆分配资讯，在周末生意尖峰时段陷入瘫痪。此案引发各界对AI整合基础设施安全性产生高度疑虑。

据外媒报道，酿成此次事故的工具是Anthropic旗下Claude Opus模型、广受开发者欢迎的AI编辑器「Cursor」。PocketOS创办人克莱恩表示，尽管系统中已明确设定「禁止执行具破坏性或不可逆的指令」，该AI代理程序无视安全协定。事发后，该AI系统甚至在对话框中「告白」，坦承自己「违反了所有被赋予的准则」，并在未经授权的情况下执行了毁灭性动作。

这次灾难对PocketOS造成了直接冲击，由于该公司系统涵盖负责管理预约、支付、车辆指派及客户档案，当租车客户抵达现场时，公司因失去所有资料束手无策，不知灾情的一般消费者行程亦被打乱。

克莱恩透过X平台发表长文警告，这不单是单纯的误删事件，而是AI产业发展中的「系统性失败」，他认为目前产业界将AI代理整合进生产基础设施的速度，远快于开发配套安全架构的速度。即使用了业界宣称最强大的模型，AI仍可能像此次事件一样，在明知规则的情况下写出自己如何「明知故犯」。

所幸PocketOS还有存放在异地的3个月前的备份，历经2天多的抢修后，勉强恢复运作。为了填补数据缺口，该公司正尝试透过Stripe支付平台、行事历与电子邮件重新拼凑遗失的资讯。虽然目前系统已恢复基本服务，但仍存在显著的资料断层。Anthropic尚未就此事作出正式回应。