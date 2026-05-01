英国潮牌「Superdry」创办人霍尔德强奸罪成 潜逃风险高被拒保释

英国潮牌「极度干燥」（Superdry）54岁联合创办人霍尔德（James Holder）被控强奸，经过5天的审判后，由7男5女性组成的陪审团裁定他罪名成立，将于5月7日宣判。另有一项性侵罪不成立。

霍尔德为「处理个人事务」及与家人告别申请保释，但法官认为他「财力雄厚」，潜逃风险极高，因此拒绝。

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Superdry曾经爆红，近年一度传出濒临破产。 美联社

案发于2022年5月6日晚上，霍尔德称当天「临时起意外出」，饮酒后去了受害女子家中。一名证人称，她为霍尔德叫了一辆计程车，又为受害人叫了一辆，但霍尔德上了受害人计程车的后座，跟随受害者回家。

案情指出，霍尔德睡在该名女子的床上，他的朋友则睡在客厅沙发，结果那名女子只能睡地板。检察官指出，霍尔德走到客厅门口，邀请女子去卧室，女子拒绝表示她很累，但霍尔德把她拉到床上毛手毛脚，并脱掉女子下身的衣服。

霍尔德（James Holder）被指借醉跟受害人回家并强奸。 美联社

检察官说：「他时不时会说对不起，但随后又继续。受害人叫他停手，她记得自己一度开始哭泣，但即使这样他也没有停止。」

霍尔德则辩称，他招手示意女子过来后，两人开始「法式接吻」，最多吻了5分钟，然后在床上发生了「双方自愿」的性关系，过程约20分钟。

女子则说：「我认为这是强奸。」

Superdry发表声明中表示，指霍尔德早在2016年已辞去董事和员工的职务，咨询协议也在2019年结束。