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澳洲爱丽斯泉5岁原住民女童遇害 疑犯遭「私刑」演变成骚乱

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更新时间：20:11 2026-05-01 HKT
发布时间：20:11 2026-05-01 HKT

澳洲爱丽斯泉一名5岁原住民女童惨遭杀害，约400名愤怒的民众聚集在当地医院外，怒吼、投掷石块瓶罐等物品，要求警方交出疑犯。警方动用橡胶弹与催泪瓦斯驱散，期间有警车遭到纵火。

事源北领地（Northern Territory）爱丽斯泉一名5岁女童于4月27日晚上失踪，警方与义工展开当地史上最大规模的搜查行动，连续5天在爱丽斯泉南方「老矿工原住民营地」（Old Timers Aboriginal Town Camp）附近崎岖不平的茂密地带寻人，最终于4月30日，在距离女童最后现身地点约4.8公里处发现遗体。

 

发现女童数小时后，警方接获报案，指47岁涉案疑犯刘易斯（Jefferson Lewis）主动现身营地自首，遭到部分人「私刑」袭击至昏迷。警方赶到现场后制止袭击，并将刘易斯拘捕送院。过程中，约200名愤怒的人群聚集，还袭击了急救人员。

疑犯被送到医院后，又有约400人包围医院，指控警方保护罪犯，试图闯入接触刘易斯。混乱中多名警员受伤，一名女子图纵火烧车被捕。为确保疑犯与医护人员的安全，警方将他转送至达尔文。

当地警长多尔（Martin Dole）表示，理解爱丽斯泉社区正处于悲痛之中，但昨晚发生的暴力事件「不可接受」。

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