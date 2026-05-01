伊朗局势｜特朗普政府拟避国会授权 声称「敌对行动已结束」

美国《战争权力决议》（War Powers Resolution）规定总统在派出军队后的48小时内必须通知国会，未经过国会授权或者宣战的军事行动不得在当地停留超过60天。美国于2月28日，与以色列联手对伊朗发动了大规模军事行动，60天期限本周五到期。特朗普（Donald Trump）政府正面临取得国会授权，或者要终止军事行动的重大法律与政治压力，白宫主张由于目前处于停火状态，《战争权力决议》期限应「暂停计算」，引发国会两党质疑。

赫格塞斯：停火应暂停计算

此次伊朗战争自2月28日开始，特朗普于3月2日正式通报国会，意味着60天期限将于本周五届满。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）周四在参议院军事委员会作证时表示，4月8日启动的停火协议「使60天时钟暂停或停止」。但此说法随即遭到多名国会议员反驳。

美国和以色列已于2月28日对伊朗发动代号「史诗怒火」的精准军事打击行动。美联社

维珍尼亚州民主党参议员凯恩（Tim Kaine）直言「不认为法律支持这种解释」，并警告此举涉及严重宪政疑虑。部分共和党议员也表达怀疑。印第安纳州参议员陶德·杨（Todd Young）质疑：「停火是否真的存在？如果仍有交火，是否还算停火？」密苏里州参议员霍利（Josh Hawley）则表示，若政府主张因停火暂停计算日子，应以书面方式正式提交国会审议。

议员质疑非「真停火」

此外，犹他州参议员柯蒂斯（John Curtis）重申，在未获国会授权的情况下，他不支持60天后持续对伊朗军事行动或相关经费拨款。他指出，法律已明确规定，期限一到，军事行动应开始「逐步收尾」，并呼吁行政与立法部门合作决策，而非对立。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）接受参议院军事委员会质询。 美联社

另一方面，阿拉斯加州参议员穆考斯基（Lisa Murkowski）正准备提出一项授权对伊朗动武的法案（AUMF），并强调该法案将纳入限制条款与报告机制，「不是一张空白支票」。她指出，战争授权应在战事开始前取得，而非事后补行。

海上封锁亦属战争行为

目前美国已暂停对伊朗空袭，但仍持续对朗港口海上封锁。根据国际法，封锁本身即被视为战争行为，这使外界对「停火」说法产生更多质疑。

穆杰塔巴在2月28日以色列的空袭中，与死神擦身而过。（美联社）

法律专家指出，即使行政部门试图主张停火中止计时，相关论点在法律文本与立法精神上皆难以成立。然而，过去历届政府曾多次透过不同法律诠释，延续军事行动超过60天限制，《战争权力决议》的实际约束力备受质疑。