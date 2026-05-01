俄罗斯在哈萨克成功试射新型「联盟-5」号火箭

俄罗斯国家航天集团4月30日在社交媒体发文，表示在莫斯科时间晚上9时，从位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场45号发射台成功将「联盟-5」号火箭发射升空。消息称，「联盟-5」第一级和第二级运行正常，全尺寸有效载荷模型成功进入预定的亚轨道，随后落入太平洋预定区域。有效载荷发射持续时间为9分32秒。

俄罗斯国家航天集团表示，「联盟-5」号运载火箭搭载了「世界上动力最强劲」的液体燃料火箭发动机。这是俄罗斯新一代火箭的首次试射，也是其飞行设计测试的一部分。

去年10月10日，俄罗斯国家航天集团发布消息称，「联盟-5」号火箭完成第一级地面点火测试，测试持续160秒。

据该公司官网介绍，「联盟-5」号是俄罗斯研发中的两级中型运载火箭，其优势包括有效载荷发射成本低；有效载荷发射重量可达17吨，且发射精度更高；使用环保型燃料。「联盟-5」号未来用于支持将无人航天器发射到太阳同步轨道、高椭圆轨道、地球同步转移轨道和地球同步轨道，以及用于发射载人飞船。在俄罗斯与哈萨克斯坦“拜捷列克”项目框架下，俄罗斯研发了该型火箭，哈萨克斯坦对发射基础设施现代化改造。