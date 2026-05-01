威尼斯美术双年展｜开幕前夕评审团集体请辞 不满俄罗斯以色列参展

第61届威尼斯国际美术双年展（Venice Biennale）将于5月9日登场。距离开幕仅剩9天，评审团宣布集体请辞。

据外媒报道，今年是俄罗斯馆自俄乌战争爆发后首次重返双年展，以色列艺术家也将参展。评审团在简短声明中表示，集体请辞是遵循先前的决定，即不考虑「领导人目前被指控犯有反人类罪」的国家（指俄罗斯和以色列）的奖项。

威尼斯美术双年展｜2022年的俄罗斯馆。 美联社

威尼斯双年展在数十个国家馆展出来自世界各地的艺术作品。意大利总理梅洛尼表示，允许俄罗斯参展「并非政府的共识」，但她补充说，威尼斯双年展独立运作，其主席「非常有能力」。

过去数周，威尼斯双年展处于争议之中。欧盟于四月初宣布撤回一项200万欧罗（近1840万港元）的拨款，原因是俄罗斯重返威尼斯双年展。欧盟认为此举「在道德上是错误的」，莫斯科此举是其「入侵」的一部分，意在「抹杀乌克兰文化」。

第61届威尼斯国际美术双年展将于5月9日登场。 X@La Biennale di Venezia

意大利文化部长本人也宣布抵制双年展。就在文化部代表团访问威尼斯，了解俄罗斯馆重新开放情况翌日，评审团宣布辞职。

意大利AGI新闻社报道，评审团是在威尼斯双年展董事会主席布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）同意为俄罗斯提供展馆及让以色列艺术家参展之后，提出请辞。

第61届威尼斯国际美术双年展将于5月9日登场。 X@La Biennale di Venezia

威尼斯双年展先前曾强调，它对所有人开放，「拒绝任何形式的排斥或审查」。主办方辩称，无论如何，它都不能阻止俄罗斯参展，因为俄罗斯拥有其展馆的所有权。

意大利安莎通讯社（ANSA）报道，鉴于国际评审团集体请辞，今年双年展决定设立2座由观众票选的「狮子奖」（Leoni dei Visitatori），并将颁奖礼从开幕日（5月9日）延至闭幕日（11月22日），将颁发给「最佳参展艺术家」及「最佳国家馆」，受争议参展国家也有资格角逐。