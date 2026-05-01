巴西5岁女童遭水泥封尸 狠母继父虐杀活埋「气管全是土」

巴西圣保罗州发生一宗震惊全国的虐童案，年仅5岁的小女孩玛丽亚（Maria Clara Aguirre Lisboa）遭生母及继父杀害后埋在自家后院，法医报告揭露她气管内发现泥土，证明被埋时仍有呼吸，死因是被活埋导致窒息。

女童遭生母及继父虐待致死。 网上图片

据外媒报道，警方去年10月14日在女童与母亲席尔瓦（Luiza Aguirre Barbosa da Silva）及继父马查多（Rodrigo Ribeiro Machado）同住的住宅后院一处以水泥封盖的坟墓中，发现女童已高度腐烂的遗体，研判死亡时间约在尸体被发现的20天前。法医报告还指出，女童头部有明显外伤，生前疑遭殴打。

据悉，马查多在事发前数月便曾威胁过女童，儿童保护机构当时介入追踪此案，但在女童祖父10月初通报她失踪之前，社福人员已长达2个月无法联系上女童生母。

女童被埋在家中后院。 巴西民警

调查人员还发现，马查多在传给女童生父的语音讯息中冷血咆哮：「你女儿已经死了，她根本不存在了。别再骚扰我们，别再传讯息给我。」

调查人员奥古斯托（Franco Augusto）指出，马查多有前科，被控长期对女童及席尔瓦施加肉体与精神虐待，而席尔瓦也被指控虐待亲生女儿。两人目前均以加重谋杀罪及隐匿尸体罪被起诉，预计5月出庭受审。女童姑姑悲痛发声，「得知妳的生命被如此残忍地夺走让我心都碎了。」