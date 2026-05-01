日本海上自卫队 | 一等海尉涉持冰毒 东京停车场被捕
更新时间：14:29 2026-05-01 HKT
发布时间：14:29 2026-05-01 HKT
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日本传媒周五报道，一名海上自卫队一等海尉4月28日因涉嫌持有毒品在东京新宿被警方逮捕。
报道说，现年49岁的日本海上自卫队一等海尉伊东真也，当日凌晨3时许在新宿一停车场被捕。伊东在调查中已承认指控。
海上自卫队称，伊东隶属于海上自卫队东京音乐队，担任指挥。
涉持0.8克冰毒 遭巡警揭发
警方已以涉嫌违反《兴奋剂取缔法》拘捕伊东，据报持有约0.8克冰毒。
海上自卫队一名官员表示：「我们对此事高度重视，我们将配合调查，并根据事实采取严厉而恰当的应对措施。」
据报一名巡逻警员盘问了独自一人的伊东，并在他的包包里发现了装在小塑胶袋里的冰毒。警方正在调查他是否曾经吸食过这些毒品。
伊东被捕时正在休假，原本计划返回工作岗位。
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