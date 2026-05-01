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太空清酒 | 獭祭太空酿造清酒 天价546万元一小瓶

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更新时间：13:51 2026-05-01 HKT
发布时间：13:51 2026-05-01 HKT

在太空中发酵而成的一小瓶日本清酒，最近以1.1亿日圆（约546万港元）的天价售出。这瓶清酒的日本制造商獭祭（DASSAI），正在探索于月球酿酒的可能性。

獭祭与航太公司三菱重工业合作，打造特制的发酵设备，并把这套设备连同清酒原料送上国际太空站。

在太空中发酵风味独特。獭祭官网
在太空中发酵风味独特。獭祭官网
獭祭在太空酿造清酒。獭祭官网
獭祭在太空酿造清酒。獭祭官网
獭祭与航太公司三菱重工业合作，打造特制的发酵设备，送上国际太空站。獭祭官网
獭祭与航太公司三菱重工业合作，打造特制的发酵设备，送上国际太空站。獭祭官网
清酒发酵过程于去年11月在国际太空站内，模拟月球重力的环境中进行。獭祭官网
清酒发酵过程于去年11月在国际太空站内，模拟月球重力的环境中进行。獭祭官网

这两间公司周四发表联合声明表示，清酒发酵过程于去年11月在国际太空站内，模拟月球重力的环境中进行。

一瓶仅100毫升

这批酒醪今年2月被运回地球后，于3月在日本被精制成116毫升的日本清酒，接著被装入100毫升的瓶子内。

而这瓶在太空酿制的清酒，最终以1.1亿日圆出售给一名匿名的买家。

其余的16毫升清酒，则被业者保留下来用于测试。

酒厂：明显带酸 风味浓郁

在太空酿造的清酒，喝起来有什么风味？獭祭发言人说：「它带有明显的酸度，风味均衡且浓郁。」

而这两家公司也表明，销售所得将捐出，用于支持日本发展太空事业。

冀月球打造清酒酿造厂

他们指出，「实验结果显示，即使处于月球重力的环境，在与地球酿造过程相近的条件下，生产清酒也是可行的。」

獭祭表示，希望在2050年前于月球打造清酒酿造厂，盼提升未来月球居住者的生活品质。

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