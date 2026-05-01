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喂流浪猫就变法定主人 美国城市新规惹争议

即时国际
更新时间：13:27 2026-05-01 HKT
发布时间：13:27 2026-05-01 HKT

美国密歇根州阿尔佩纳市（Alpena）近日通过一项流浪猫管理修正案，引发居民高度关注。根据新法，只要民众喂食流浪猫，就会被视为法定饲主，不仅需负起照顾责任，还必须自费替猫咪进行绝育手术。市政府希望借此抑制当地不断增加的流浪猫数量，但政策一出随即掀起两极争议，多名市民对修法表示强烈抗议。

该修正案于4月21日由市议会表决通过。由于讨论过程意见分歧，公众评论阶段相当激烈，甚至将原本每人5分钟的发言时间缩短为3分钟，以容纳更多人表达看法。部分议员曾提议延后表决，最终以多数票通过，仅1名议员投下反对票。

密歇根州阿尔佩纳市希望借此抑制不断增加的流浪猫数量。Visit Alpena
密歇根州阿尔佩纳市希望借此抑制不断增加的流浪猫数量。Visit Alpena
多名市民对规管流浪猫修法表示强烈抗议。huronhumanesocietyinc.org
多名市民对规管流浪猫修法表示强烈抗议。huronhumanesocietyinc.org

要负起照顾责任 自费为猫咪绝育

支持政策的一方认为，建立明确责任制度有助于改善社区环境。一名居民指出，过去有人长期喂养流浪猫并设置庇护设施，导致猫群聚集，衍生环境脏乱与卫生问题，甚至影响邻居生活质素，因此支持新法上路，让喂食者承担相应责任。

但反对声浪同样强烈。有居民直言，这项规定看似管理，实则增加救助流浪动物的难度，甚至被批评「过于残忍」。反对者指出，新规限制在私人土地设置猫窝，对于冬季气候严寒的当地而言，恐让流浪猫失去基本庇护，在低温中面临生存危机。也有人质疑，这样的政策恐让民众不敢再伸出援手，反而不利动物福利。

反对者斥增救助流浪动物难度

当地保护动物团体也表达不满，认为市政府在修法过程中未充分与相关部门沟通，且新制度与「诱捕、绝育、回置」（TNR）理念有所落差。

对此，市政府强调，该政策并非全面禁止喂食，而是希望在关怀与管理之间取得平衡，透过责任制度控制数量，同时兼顾公共卫生。

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