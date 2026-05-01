旭山动物园烧尸 | 日饲育员认焚化炉弃妻遗体 过去受访画面曝光

日本北海道旭山动物园职员铃木达也因涉嫌将妻子遗体运至焚化炉焚烧而被捕，铃木据报已坦承犯行，将妻子的遗体遗弃在动物园内的焚化炉内。经过连日搜寻，警方终于在炉内找到人体遗骸。由于铃木仅承认焚尸，他是否涉及杀人正有待警方进一步调查。据称其妻曾向亲友传讯息，透露遭到丈夫威胁，感到好害怕。而嫌犯过去受访片段亦曝光。

33岁的铃木是北海道旭川市职员，在旭山动物园负责大型动物饲育等工作。警方于4月30日晚7时04分，以涉嫌将同龄妻子铃木由衣的遗体运至动物园并焚烧毁损为由将他逮捕。

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焚化炉内发现人体遗骸

警方查问铃木达也已一周。调查相关人士表示，警方详细检查嫌犯供称「遗弃妻子遗体」的焚化炉后，发现部分遗体，并认为遗体是在3月31日前后遭到毁损。

至于遗体如何运送，警方已扣押动物园车辆，研判可能被用于遗弃行为并持续调查，目前认为没有共犯。

案发现场的焚化炉用于焚烧动物尸体，位于距离动物园正门最远的区域，一般民众无法进入；该设施据称不会产生气味或烟雾，附近设有员工出入口，且正前方设有停车空间。

供称焚尸数小时

铃木达也供称，他是在「营业时间外的夜间」遗弃妻子由衣的遗体，并且「在动物园的焚化炉中花了数小时焚烧」，也曾暗示涉及杀害。

认识他的人士表示，焚化炉过去未上锁，若想进入任何人皆可进入，操作方式也相当简单，只需开启开关即可。不论单独留在兽舍，或与他人同时在场，也不会引起怀疑。

妻自4月下旬失踪 邻居感异常

警方表示，由衣的亲属是在4月下旬开始与她失去联络。认识这对夫妻的邻居指出，两人感情非常好，过去发生火警灾时也彼此依靠，还带著狗一起到外面避难，从未见过两人感情不睦。

该邻居表示，由衣为人开朗、个性活泼，对任何事情都感到开心，达也则较为沉稳。不过，自由衣失踪后，达也开始做出不自然的说明，称由衣「去了东京」。邻居追问尚未返家、是否说谎或住院时，达也则回应「没有住院」，虽未再追问，但仍感到异常。

2018年受访 指梦想成真

调查相关人士指出，达也疑似曾以「我要把妳烧到什么都不剩」威胁由衣，并暗示可能涉及杀害妻子。据称由衣曾向亲友传讯透露「自己遭丈夫威胁，好害怕」。

而铃木达也2018年接受媒体采访，在镜头前大谈成为饲育员「梦想成真」的画面亦被挖出。当时他是旭山动物园的新人饲育员，对海豹进行喂食、表演秀，他虽面露羞涩，但仍露出笑容表示，自己虽然有点怕体型巨大的海豹，有时还会被海豹撞到，但成为饲育员的梦想在今年成真，真的很开心。

动物园延至5月1日始开放

旭山动物园是日本热门动物园，原定4月29日是夏季开园日，不过因为此案延至5月1日。