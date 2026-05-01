缅甸官媒：昂山素姬已转为居家软禁 再获减刑至大约18年

缅甸官方媒体报道，在囚的前国务资政、诺贝尔和平奖得主昂山素姬已被转为居家软禁，将在指定住所继续服刑。当局宣布此消息前，被判处33年徒刑的昂山素姬刚获2度减刑至大约18年。而根据计算，她还剩下逾13年刑期。她至今仍下落不明，且自审判结束以来，她就未曾公开露面。

80岁的昂山素姬自2021年2月军事政变，政府被推翻后遭监禁至今。她的法律团队成员表示，她再获特赦减刑，刑期进一步缩减6分1，这是两周内第2次减刑。

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昂山素姬是缅甸前国务资政。法新社

昂山素姬曾获诺贝尔和平奖。法新社

其最后一张官方照片于2021年5月24日发布，显示她在法庭上。法新社

有居日缅甸示威者去年底在东京的缅甸大使馆外举行示威，要求释放昂山素姬。路透社

缅甸官媒4月30日晚报道，将更改昂山素姬的服刑地点，将她剩余的刑期改为在其指定住所继续服刑。

官媒发布昂山与2名制服人员相片

报道指，昂山素姬已从内比都的监狱转为居家软禁，这标志著她的监禁状况出现重大改变。报道指出，目前尚无关于她软禁条件，或是否会采取其他措施的更多细节。

缅甸官媒发布一张昂山素姬穿白色上衣及裙子与2名身著制服人员坐在一起的照片，但尚不清楚拍摄时间和地点。其最后一张官方照片于2021年5月24日发布，显示她在法庭上。

儿子抱怀疑态度

英国广播公司（BBC）报道，昂山素姬的儿子阿里斯（Kim Aris）表示，他对该消息仍抱持怀疑态度，且尚无证据证明昂山素姬还活著。

阿里斯说，这张照片「毫无意义」，因为它是在2022年拍摄的。阿里斯告诉BBC：「我希望这是真的，但我至今仍未看到任何确切的证据证实她已被转成（居家软禁）。」

估计还剩逾13年刑期

此前，缅甸政府4月中宣布特赦减刑，昂山素姬的刑期先被减到27年，然后在4月17日缅甸新年特赦时再缩减6分1至大约18年，根据计算，还剩超过13年刑期。在那次特赦中，与她一同受审的盟友、前总统温敏已获释出狱。

据缅甸官方媒体发布的公告，由于所有囚犯皆获减刑，昂山素姬的刑期也因此进一步缩减。

昂山素姬最初于2022年底被判处33年监禁，罪名包括贪污、选举舞弊及违反国家机密法。她的支持者和人权团体形容相关控罪为试图抹黑她、为军队夺权的行为合法化，并阻止她重返政坛。

