伊朗局势 | 美防长：对伊军事行动60天期限因停火中止 无需寻求国会授权

美国与伊朗的战争原预期将在5月1日届满60天，除非国会宣战或授权使用武力，否则总统特朗普依法须撤回美军。不过，国防部长赫格塞思指出，当前美伊持续停火已令60天期限「停止倒数」，意味对伊朗军事行动无需寻求国会授权。此说法引发民主党强烈反弹，也遭共和党质疑。

根据1973年制订的《战争权力法》，总统必须在采取军事行动后48小时内通知国会，并在60天内撤回美军；若以书面向国会证明为安全撤军仍需动用武力，期限可再延长30天。

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赫格塞思强调，4月8日起生效的美伊停火，已令60天期限倒数停止。美联社

赫格塞思接受质询时，作出反驳。美联社

有反战示威者高举标语牌，被带离国会。法新社

美国与伊朗的战争原预期将在5月1日届满60天。路透社

特朗普政府3月2日正式告知国会对伊朗发起军事行动，由此推算的60天法律时限将于5月1日到期。

封锁被视为战争行为

尽管特朗普已暂停对伊朗的空袭行动，美军仍持续执行军事封锁，禁止船只进出伊朗港口；而根据国际法，封锁被视为战争行为。

但防长赫格塞思4月30日出席参议院军事委员会听证会时强调，4月8日起生效的美伊停火，已令60天期限倒数停止。

他表示：「我们现在处于停火状态，我们的理解是，这意味著60天的时钟在停火期间会暂停或停止。这就是我们的理解。」

民主党强烈反弹 共和党亦质疑

然而，民主党参议员凯恩反驳说：「我不认为该法律支持这样的解读。」

凯恩询问特朗普政府是否打算寻求国会批准战争，或依法向国会提出申请以争取额外30天撤军时间，赫格塞思则将问题转交白宫回应。凯恩表示：「这将为政府带来一个非常重要的法律问题」，并强调「我们有严重的宪法疑虑」。

部分共和党籍参议员也表达怀疑。参议员托德·扬表示：「因为停火就停止？哪一个停火？如果还在开火，停火还算数吗？我不知道。这有任何法律先例吗？这些都是国会议员会提出的问题。」

众议长：国会没必要介入

共和党柯蒂斯亦表示，若无国会批准，他「将不会支持在超过60天的时限后继续军事行动」。

但众议院议长、共和党人约翰逊称，国会没必要介入美国对伊朗军事行动，因为美国目前「没有处于战争状态」，他不认为目前正在进行「实质性的军事轰炸、交火或类似行动」。