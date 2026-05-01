伦敦犹太男子遇袭 政府提高恐怖威胁等级 警执法连踢疑犯头引关注

英国伦敦北部犹太人聚居地格德斯绿地（Golders Green）周二（29日）发生持刀袭击案，造成两名犹太男子受伤。鉴于近期针对犹太社区的攻击频生，内政大臣马哈茂德（Shabana Mahmood）于周四（30日）宣布，将全英恐怖威胁等级由「高」上调至「严重」（Severe）级别。

两犹太男子遇袭 警电击枪制服疑犯

事发于周二上午11时许，一名45岁男子在街头持刀袭击路人。受害者为两名分别34岁及76岁的犹太男子，送院治理后情况稳定。警方于周四公开执法片段，显示嫌疑人一度企图袭击警员，最终被电击枪制服。

而从另一支网上流传的影片见到，执法 警员将疑犯制服按在地上后，多次用脚踢向他的头部，其中一名男警至少踢了三下，最后还用脚踏在疑犯的脸上，另一名警员亦至少踢了疑犯的头部一下，引起关注。

被捕男子为出生于索马里的英籍人士，据报有严重暴力及心理健康问题记录。警方已将此案定性为「恐怖主义事件」。

威胁等级升至第二高 首相谴责暴行

随着威胁等级上调至五级制中的第四级（严重），代表当局认为极可能发生袭击。首相施纪贤（Keir Starmer）谴责是次袭击「令人震惊」，并指这并非孤立事件，强调政府必须应对近期一系列针对犹太社区的攻击。

拨款2500万镑 加强犹太社区保安

为应对社区内的恐惧情绪，内政大臣马哈茂德宣布政府将额外投入2,500万英镑，专门用于加强犹太社区的巡逻及保安措施。由于当地数周前曾发生针对犹太目标的纵火案，居民普遍感到不安，甚至有人表示考虑迁离英国。

目前警方正深入调查疑犯动机，并了解其是否与同日伦敦东南部的另一宗冲突有关。