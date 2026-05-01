缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华

随着中缅泰三国合力打击跨境电诈，缅北多个臭名昭著的电诈园区相继被清剿。然而，内地传媒《红星新闻》近日揭发，仍有部分骗徒四处逃窜，并转向缅甸妙瓦底水沟谷地区一个高端楼盘「雍景台」盘踞。该楼盘表面主打奢华游乐，实则已沦为新型大型电诈园区，内部戒备森严，据报目前至少有1,500名涉电诈人员藏匿其中，而且内部设施极尽奢华，令人侧目。

高端楼盘变身园区 内部仍见高墙铁窗

据了解，涉事的「雍景台」位于妙瓦底亚太城5号地块，占地300余亩，由超过20栋楼房组成。根据宣传资料，该项目临水而建，内设水上世界、卡丁车场、人造沙滩等豪华设施，原本规划是以娱乐带动旅游发展的高端写字楼和游乐园。

然而，知情人士透露，随着KK园区及亚太新城等电诈基地在去年相继被严厉打击，大量逃脱的骗徒盯上了这个环境优美的「小镇」，纷纷租用写字楼继续从事电诈勾当。有内部被困人员直言，尽管雍景台外表奢华，但内部依然是高墙铁窗，与过往的电诈园区别无二致。

内媒：电诈头目佘智江旗舰项目 引渡回国后由亲信打理

报道指出，雍景台最初是由跨境赌博电诈集团主犯佘智江旗下的亚太集团开发打造。虽然佘智江已于去年11月由泰国引渡回中国受审，但该项目目前仍由其集团管理。消息指，在佘智江落网后，其在水沟谷的业务已交由一名31岁姓何男子打理。

跨国打击卓有成效 惟骗徒逃窜现「分散化」趋势

去年10月起，当局采取严厉行动，拆除了KK园区近500栋涉赌诈建物，并将7,600多名中国籍疑犯押解回国。虽然清剿行动重创了电诈集团，但「雍景台」的出现显示骗徒正寻找更隐蔽、更高端的场所藏身，呈现分散化趋势，为执法部门带来新挑战。目前，相关部门正密切关注这处「最新盘踞地」的动向。