柏林艺术展｜讽刺科技巨头「玩转」名人 马斯克、朱克伯格化身机械狗
更新时间：18:00 2026-04-30 HKT
发布时间：18:00 2026-04-30 HKT
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美国著名数码艺术家Beeple再有破格之作，其最新互动装置艺术展正在德国柏林展出。展览主角为多只搭载了超像真名人头像的机械狗，包括科企巨头马斯克、朱克伯格等，牠们会在展厅内游走，并不时「排泄」出由人工智能（AI）生成的独特画作，借此讽刺科技富豪如何透过演算法，塑造甚至操控大众的世界观。
讽刺AI科技反噬
据美联社报道，这个名为「常规动物」（Regular Animals）的艺术装置，目前正在柏林新国家美术馆展出。展品中的机械狗，分别装上科技富豪马斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）、贝索斯（Jeff Bezos），以至艺术家毕加索（Pablo Picasso）及安迪华荷（Andy Warhol）等人的超像真矽胶头像。
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这些机械狗内置镜头，会拍摄周遭环境，再透过AI演算法，将影像转化成符合其「名人身份」风格的画作并打印出来。例如，「毕加索」机械狗会「排泄」出立体主义风格的图像，而「安迪华荷」则会产出普普艺术（Pop Art）作品。
艺术家：科技富豪权力巨大
创作者Beeple（原名Mike Winkelmann）指出，过去艺术家如毕加索能改变大众看世界的方式，但如今这种塑造世界观的权力，已转移到掌控强大演算法的科技富豪手上。他直言：「他们无需游说或通过立法，只需一觉醒来改动演算法，就能重塑一切，这种权力巨大得超乎我们认知。」
Beeple是当今全球身价最高的在世艺术家之一，其数码拼贴作品《每日：最初的5000天》于2021年以逾6900万美元（约5.4亿港元）天价成交，轰动一时。
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