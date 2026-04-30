美华裔情杀案｜人妻出轨洋男 绿帽夫双杀判囚终身
更新时间：16:00 2026-04-30 HKT
发布时间：16:00 2026-04-30 HKT
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美国加州一宗涉及华裔夫妇的伦常惨案审结，一名华裔男子因不满妻子红杏出墙，多次劝说无果后，埋伏在妻子与情夫幽会的酒店外，持刀将两人杀害。该男子最终被裁定两项一级谋杀罪成，日前被判处终身监禁，不准假释。
埋伏停车场行凶
综合外媒报道，案情指38岁华裔男子吴舜宇（Kenny Shun Yu Wu）因不满其31岁妻子吴雅英（Yaying Wu）与30岁男子桑切斯（Jesus Sanchez）有染，在多次请求妻子与对方断绝来往，甚至寻求家人介入协助亦不果后，因爱成恨。
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案发于2022年7月15日，吴舜宇追踪并得悉妻子将与情夫在棕榈沙漠（Palm Desert）一间酒店见面，遂提前在酒店停车场埋伏。当两人出现后，吴舜宇随即上前用利刀将两人刺死。检方指，吴男行凶后更在自己身上制造伤口，企图营造曾与人搏斗的假象。
官斥冷血谋杀罪成
辩方律师在庭上称，吴舜宇是因婚姻不忠而长期承受巨大精神压力，最终情绪失控才犯案。然而，检方反驳指吴舜宇是一名冷血且精心策划的杀手，在其妻子明确表示希望离婚后，便有计划地跟踪及行凶，并非一时冲动。
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最终，陪审团裁定吴舜宇两项一级谋杀罪名成立，并附加「埋伏杀人」及「杀害多人」的特殊情况。法官日前正式判处其终身监禁，且不得假释。据悉，辩方已表示将会提出上诉。
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