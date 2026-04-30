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伊朗局势｜遇袭小学将列国家遗址 纪念165名罹难女童

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更新时间：10:24 2026-04-30 HKT
发布时间：10:22 2026-04-30 HKT

伊朗南部米纳布市（Minab）一间早前在美以空袭中被摧毁的学校，将被注册为国家遗址，以纪念近170名在袭击中丧生的女学生。

外媒报道引述伊朗霍尔木兹甘省（Hormuzgan）文化遗产、旅游及手工艺部负责人沙赫扎德（Adel Shahrzad）表示，当局将于「国家波斯湾日」为「Shajareh Tayyebeh」学校的国家遗址注册牌匾举行揭幕仪式。

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伊朗方面发布的照片显示，在南部城市米纳布（Minab）遇袭小学的废墟中，发现了多块美国制造的导弹残骸。X@NewsForbiddenX
伊朗方面发布的照片显示，在南部城市米纳布（Minab）遇袭小学的废墟中，发现了多块美国制造的导弹残骸。X@NewsForbiddenX
伊朗南部米纳布一所女生小学遇袭，至少165名学生及教职员丧生。路透社
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该学校于本年2月28日，即近期美以对伊朗发动侵略战争的第一天，遭到空袭，导致近170名女童罹难。

沙赫扎德指出，此举旨在保存米纳布市的历史记忆，并纪念这段悲惨的历史。他强调，该校不仅具有历史价值，更带有深刻的社会及文化意义，体现了霍尔木兹甘人民的经历与抵抗精神，将遗址注册有助于保护文化遗产，并将历史叙事传承给后代。

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