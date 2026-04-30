俄乌战争｜俄「战争胜利日」拟停火 红场阅兵罕见取消展示地面军备 

俄乌战争前景仍未明朗，俄罗斯总统助理乌沙科夫周四（30日）证实，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话超过一个半小时。双方除商讨中东局势外，普京提议在下月「衞国战争胜利日」期间实行临时停火，获特朗普支持，后者更直言俄乌战事已接近达成终结协议。与此同时，受乌克兰连番空袭威胁，俄方宣布今年红场阅兵将罕有取消展示陆上军备。

普京特朗普通话 商中东及乌克兰战火

乌沙科夫表示，此次通话气氛诚恳且具事务性。普京在通话中就解决伊朗核问题提出多项建议，并警告中东冲突升级将带来「极其有害的后果」。乌沙科夫并无交代普京就伊朗核问题提了甚么方案。

受乌克兰连番空袭威胁，俄方宣布今年红场阅兵将罕有取消展示陆上军备。路透社

这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备。路透社

这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备，外界分析这反映出俄方正面临资源紧张或对本土防卫的极度戒备。路透社

在乌克兰问题上，普京提议于5月9日「衞国战争胜利日」期间实行临时停火，特朗普对此表示支持，并认为双方距离达成最终和平协议已不远。

普京强调，俄军目前在战场上掌握主动权，正持续压制敌方阵地。尽管如此，俄方重申致力于透过外交努力寻求危机的和平解决方案。

称恐怖主义威胁升级 乌战以来地面重型装备首次缺席大型阅兵

另一方面，俄国防部宣布，因应当前作战形势及「恐怖主义威胁」加剧，决定下月9日在莫斯科红场举行的胜利日阅兵，将全面取消展示坦克、装甲车等地面武器。

克里姆林宫指出，此举是为应对乌克兰近期加强的破坏活动。届时阅兵部队将仅限于军校学员及部分前线官兵代表，但保留空军飞行表演及火箭军等方阵。这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备，外界分析这反映出俄方正面临资源紧张或对本土防卫的极度戒备。

乌军远程打击突袭 俄黑海关键炼油厂陷入瘫痪

乌克兰方面则持续扩大攻势。总统泽连斯基周四发放片段，展示乌军成功实施直线距离达1500公里的远程打击，并誓言将进一步扩大打击范围。

位于黑海港口城市图阿普谢（Tuapse）的一间关键炼油厂，近期多次遭到乌方无人机突袭，导致设施严重受损并陷入停产。该炼油厂是俄罗斯石油公司在黑海的重要枢纽，每年处理原油超过千万吨。自本月中受袭以来，当地已进入紧急状态。