Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜俄「战争胜利日」拟停火 红场阅兵罕见取消展示地面军备 

即时国际
更新时间：07:59 2026-04-30 HKT
发布时间：07:59 2026-04-30 HKT

俄乌战争前景仍未明朗，俄罗斯总统助理乌沙科夫周四（30日）证实，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话超过一个半小时。双方除商讨中东局势外，普京提议在下月「衞国战争胜利日」期间实行临时停火，获特朗普支持，后者更直言俄乌战事已接近达成终结协议。与此同时，受乌克兰连番空袭威胁，俄方宣布今年红场阅兵将罕有取消展示陆上军备。

普京特朗普通话 商中东及乌克兰战火 

乌沙科夫表示，此次通话气氛诚恳且具事务性。普京在通话中就解决伊朗核问题提出多项建议，并警告中东冲突升级将带来「极其有害的后果」。乌沙科夫并无交代普京就伊朗核问题提了甚么方案。

受乌克兰连番空袭威胁，俄方宣布今年红场阅兵将罕有取消展示陆上军备。路透社
受乌克兰连番空袭威胁，俄方宣布今年红场阅兵将罕有取消展示陆上军备。路透社
这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备。路透社
这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备。路透社
这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备，外界分析这反映出俄方正面临资源紧张或对本土防卫的极度戒备。路透社
这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备，外界分析这反映出俄方正面临资源紧张或对本土防卫的极度戒备。路透社

在乌克兰问题上，普京提议于5月9日「衞国战争胜利日」期间实行临时停火，特朗普对此表示支持，并认为双方距离达成最终和平协议已不远。

普京强调，俄军目前在战场上掌握主动权，正持续压制敌方阵地。尽管如此，俄方重申致力于透过外交努力寻求危机的和平解决方案。

称恐怖主义威胁升级  乌战以来地面重型装备首次缺席大型阅兵

另一方面，俄国防部宣布，因应当前作战形势及「恐怖主义威胁」加剧，决定下月9日在莫斯科红场举行的胜利日阅兵，将全面取消展示坦克、装甲车等地面武器。

克里姆林宫指出，此举是为应对乌克兰近期加强的破坏活动。届时阅兵部队将仅限于军校学员及部分前线官兵代表，但保留空军飞行表演及火箭军等方阵。这是俄乌战事爆发四年多以来，俄方首次在重要阅兵中缺席地面重型装备，外界分析这反映出俄方正面临资源紧张或对本土防卫的极度戒备。

乌军远程打击突袭 俄黑海关键炼油厂陷入瘫痪

乌克兰方面则持续扩大攻势。总统泽连斯基周四发放片段，展示乌军成功实施直线距离达1500公里的远程打击，并誓言将进一步扩大打击范围。

位于黑海港口城市图阿普谢（Tuapse）的一间关键炼油厂，近期多次遭到乌方无人机突袭，导致设施严重受损并陷入停产。该炼油厂是俄罗斯石油公司在黑海的重要枢纽，每年处理原油超过千万吨。自本月中受袭以来，当地已进入紧急状态。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
15小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
17小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
14小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
14小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
18小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
13小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
17小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
10小时前