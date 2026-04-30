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查理斯三世白宫国宴调侃特朗普：没有英国，美国仍在讲法语

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更新时间：00:52 2026-04-30 HKT
发布时间：00:52 2026-04-30 HKT

正在美国进行历史性国事访问的英王查理斯三世，周二（28日）出席由美国总统特朗普主持的白宫国宴。面对特朗普一向强硬且带挑衅性的外交言论，查理斯三世在祝酒时大展「英式幽默」，以历史典故反过来调侃特朗普，称若非英国在殖民时期击败法国，美国人今日可能仍在说法语，令全场宾客会心微笑。

「以其人之道还治其人之身」

在国宴演说中，查理斯三世主动提及特朗普早前在达沃斯论坛及对驻卡塔尔美军发表的言论。当时特朗普宣称美国在二战中「独力」取胜，更指若无美国援助，欧洲盟友「现在就要说德语，外加一点日语」。

查理斯三世打趣回应称：「总统先生，您最近曾提到，若没有美国，欧洲国家现在仍在说德语。我斗胆说一句，如果当年没有我们（英国），你们现在恐怕得说法语了！」

此番话是指18世纪英法两国在北美争夺控制权的历史。英国在「七年战争」（1756-1763年）中击败法国，确保了北美十三州继续由英国统治，亦奠定了英语作为美国母语的地位。

台下的特朗普闻言后笑了一笑，还转过头来望一望其他宾客，表情有趣。

历史性访美 巩固英美「特殊关系」

现年77岁的查理斯三世是继亡母英女皇伊利沙伯二世后，史上第二位向美国国会发表正式演说的英国君主。国宴嘉宾云集，除英王查理斯三世及特朗普夫妇外，亦包括多名美方高官及社交名流。

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