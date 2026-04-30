美参院银行委员会通过沃什联储局主席提名确认程序 将交全会表决

美国联储局主席换届程序进入关键阶段。获总统特朗普提名的联储局前理事沃什（Kevin Warsh），于周三（29日）顺利获参议院银行委员会投票批准提名，标志着其通往主席宝座的最后障碍已被清除。随着共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）在司法部结束对现任主席鲍威尔（Jerome Powell）的调查后转向支持，沃什有望于5月15日鲍威尔任期届满前，正式获参议院全体会议确认任命。

党派立场分明 共和党全票支持

在今次委员会投票中，13名共和党成员悉数投下赞成票，而11名民主党成员则全数反对，反映出两党对未来货币政策走向的高度对立。

获总统特朗普提名的联储局前理事沃什（Kevin Warsh），于周三（29日）顺利获参议院银行委员会投票批准提名，标志着其通往主席宝座的最后障碍已被清除。美联社

沃什的提名程序此前一度因蒂利斯的抵制而陷入僵局。蒂利斯早前强烈批评司法部针对联储局大楼翻修成本超支的刑事调查是「毫无根据」，并认为这损害了央行的政治独立性。随着司法部于上周五（24日）正式宣布结束该项调查，蒂利斯随即对提名放行，并表示相信联储局监察长能公正处理后续审查。

民主党忧「政治傀儡」 特朗普公开施压减息

然而，民主党人对此结果深表忧虑。参议员沃伦（Elizabeth Warren）等民主党成员质疑沃什未来将沦为特朗普的「政治傀儡」，并抨击特朗普正试图将联储局变成白宫的附属机构。

现年56岁的沃什曾承诺对联储局进行「体制变革」，包括建立新的通胀管理框架及精简资产负债表。尽管他在听证会上坚称会维持独立性，且特朗普未曾要求他承诺减息，但特朗普本月受访时已直言不讳地表示，若沃什上任后不尽快降息，他将感到「失望」。特朗普认为，人工智能（AI）带来的生产力提升将证明低利率政策的合理性。

就在委员会通过提名的同一天，现任主席鲍威尔主持了任内最后一次利率政策会议，市场普遍预期维持利率不变。随著沃什的提名将于5月11日当周交由参议院全体表决，外界正密切关注这名被视为「改革派」的准主席，将如何应对特朗普的强力施压，并重新定义联储局与公众及政界的沟通方式。

