Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普肖像登护照 限量版庆建国250年

即时国际
更新时间：12:45 2026-04-29 HKT
发布时间：12:45 2026-04-29 HKT

美国国务院28日宣布，为纪念建国250周年，将发行一批限量版护照，内页印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名，专供在华府申请护照的民众领取。这是继特朗普肖像登上纪念金币、其签名印上美元纸钞后，又一「国家级符号」被印上鲜明的特朗普印记。

据新华社指，美国国务院提供的设计图片显示，新版护照内页印有特朗普的正面肖像，肖像被《独立宣言》文本及美国国旗环绕，下方则烫印金色字体的特朗普签名。另一页则展示开国元勋签署《独立宣言》的经典画作。国务院发言人皮格特解释，这批特制护照旨在「庆祝美国建国250周年」。

限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社
限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社
限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社
限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社
美国现任总统特朗普。美联社
美国现任总统特朗普。美联社

相关新闻：挑战联邦法律 特朗普纪念金币设计过关 将投入生产

官方表示，新护照将向所有申请护照的美国公民开放，惟仅能在华盛顿护照办理局申办，且采限量发行，直至库存告罄。目前当局尚未公布具体发行数量，预计短期内将开始签发。

美联社报道，这款特别版护照的构想已讨论数月，预计将有约2.5万至3万本，于7月4日前夕开放申请。

官员表示，这款纪念护照将成为亲赴华府办公室申请者的预设文件，但若申请人希望取得一般版本护照，仍可透过线上或在华府以外地点申请。

特朗普连接国家形象

自特朗普展开第二个总统任期以来，其名字与肖像接连出现在多个国家象征之上。今年3月19日，由特朗普亲自挑选成员的美国美术委员会，批准在建国250周年纪念金币上铸造其肖像，更要求「金币愈大愈好」；同月26日，财政部宣布将特朗普签名印在美元纸钞上，为美元史上首次出现现任总统签名；30日，佛罗里达州州长签署法案，将棕榈滩国际机场更名为「唐纳德·特朗普国际机场」。

接连将个人形象与国家符号深度捆绑，特朗普被外界解读为在独立庆典中刻意强化自身政治遗产。惟国务院强调，限量护照属「爱国纪念品」性质，并不影响现行常规护照的效力。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
6小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
3小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
20小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
15小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
20小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
21小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
20小时前