特朗普肖像登护照 限量版庆建国250年

美国国务院28日宣布，为纪念建国250周年，将发行一批限量版护照，内页印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名，专供在华府申请护照的民众领取。这是继特朗普肖像登上纪念金币、其签名印上美元纸钞后，又一「国家级符号」被印上鲜明的特朗普印记。

据新华社指，美国国务院提供的设计图片显示，新版护照内页印有特朗普的正面肖像，肖像被《独立宣言》文本及美国国旗环绕，下方则烫印金色字体的特朗普签名。另一页则展示开国元勋签署《独立宣言》的经典画作。国务院发言人皮格特解释，这批特制护照旨在「庆祝美国建国250周年」。

限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社

限量版护照印有现任总统特朗普的肖像与亲笔签名。美联社

美国现任总统特朗普。美联社

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官方表示，新护照将向所有申请护照的美国公民开放，惟仅能在华盛顿护照办理局申办，且采限量发行，直至库存告罄。目前当局尚未公布具体发行数量，预计短期内将开始签发。

美联社报道，这款特别版护照的构想已讨论数月，预计将有约2.5万至3万本，于7月4日前夕开放申请。

官员表示，这款纪念护照将成为亲赴华府办公室申请者的预设文件，但若申请人希望取得一般版本护照，仍可透过线上或在华府以外地点申请。

特朗普连接国家形象

自特朗普展开第二个总统任期以来，其名字与肖像接连出现在多个国家象征之上。今年3月19日，由特朗普亲自挑选成员的美国美术委员会，批准在建国250周年纪念金币上铸造其肖像，更要求「金币愈大愈好」；同月26日，财政部宣布将特朗普签名印在美元纸钞上，为美元史上首次出现现任总统签名；30日，佛罗里达州州长签署法案，将棕榈滩国际机场更名为「唐纳德·特朗普国际机场」。

接连将个人形象与国家符号深度捆绑，特朗普被外界解读为在独立庆典中刻意强化自身政治遗产。惟国务院强调，限量护照属「爱国纪念品」性质，并不影响现行常规护照的效力。