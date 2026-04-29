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游日注意｜日本麻疹疫情大爆发 感染人数逼近10年高峰 东京沦重灾区

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更新时间：09:04 2026-04-29 HKT
发布时间：09:04 2026-04-29 HKT

日本麻疹疫情自2026年初起急遽升温，情况令人忧虑。根据国立健康危机管理研究机构最新统计，截至4月19日，全日本累计感染人数已达362人，不仅单周录得57宗新增个案，更是去年同期的4.4倍。目前的感染增速已超越2020年后的所有纪录，正逼近过去10年最严重的2019年水平。

东京神奈川静冈等相继失守

在地理分布上，东京都以153宗确诊居首，其次为神奈川县录得36宗。静冈县中部及滨松市亦相继失守，当地医疗机构已紧急张贴日、英、葡三种语言告示提醒民众。虽然日本早已宣布本土麻疹绝迹，但专家分析这波疫情源于海外移入病毒，且推测高达七成感染发生在境内的医疗机构或家庭内部。

日本麻疹疫情自2026年初起急遽升温，东京神佘静冈等县市相继失守。路透社
日本麻疹疫情自2026年初起急遽升温，东京神佘静冈等县市相继失守。路透社
日本麻疹疫情大爆发 感染人数逼近10年高峰。路透社
日本麻疹疫情大爆发 感染人数逼近10年高峰。路透社

麻疹病毒传染力极强，主要经空气传播，潜伏期约10天。患者会出现高烧、咳嗽及皮疹，严重者可引发肺炎或并发症致死。专家警告，未接种疫苗的婴幼儿极易转为重症，孕妇感染则面临早产或流产风险。

川崎市健康安全研究所高级顾问冈部信彦医师强调，接种疫苗是预防麻疹最有效的手段。他呼吁家长确保孩童完成一岁及小学入学前的两剂定期接种。成人亦应重新确认自身的接种史，以建立群体免疫，保护尚无法接种疫苗的婴儿。

黄金周将至 厚生省高度戒备促避搭大众运输

随著日本5月「黄金周」长假将至，人员大规模流动恐令疫情进一步扩散。厚生劳动省对此高度戒备，严正呼吁民众若出现疑似发烧或发疹症状，应立即避免外出及上班。就医时亦应严禁搭乘巴士或火车等大众运输工具，以免病毒在公共空间蔓延。

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