伊朗局势｜美财政部宣布：向伊朗缴付霍峡「过路费」将受制裁 最高刑罚终身监禁

随着波斯湾局势持续恶化，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周二（28日）发出严厉警告，指任何航运公司、保险商及金融机构，若向伊朗缴付通过霍尔木兹海峡的「通行费」，将面临前所未有的「重大制裁」。美方指，此类款项被视为资助恐怖主义及违反制裁法律，最高可被判处终身监禁。

美：缴付「买路钱」视作资助恐怖活动

据美方消息指，伊朗目前正向通过霍尔木兹海峡的船只，强行征收每桶原油约一美元的通行费。OFAC发言人称，无论这些款项是以比特币、稳定币等加密货币结算，还是以人民币或其他货币支付，一律被视为对「伊斯兰革命卫队」（IRGC）等被列为外国恐怖组织的「实质性支持」。

美财政部宣布，向伊朗缴付霍峡「过路费」的公司将受到制裁。路透社

启动「经济怒火」制裁行动

据报美方已正式启动名为「经济怒火」（Economic Fury）的全方位施压行动，扩大打击伊朗的石油运输网络。根据OFAC最新指引，相关制裁风险及法律后果严重：

次级制裁风险： 任何非美国实体或外国金融机构，若知情地处理或协助这些通行费支付，将面临被列入「特别指定国民清单」（SDN List）的风险，这意味著相关机构将被彻底隔绝于美国金融体系之外。

军事拦截风险： 美国中央司令部（CENTCOM）表明，在目前的海上封锁行动中，曾向伊朗缴付路费的船只将被列为重点目标，或会面临拦截、强行停船及登船检查。

刑事责任与罚款： 违法者除面临每宗违规5万美元以上的巨额罚款外，知情提供实质支持者，最高可被判处20年监禁甚至终身监禁。

另外，美财政部宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁，指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持。美国财政部长贝森特表示，任何参与或协助伊朗「影子银行」体系的机构都将面临严厉后果。