OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产

阿联酋宣布将于5月1日正式退出石油输出国组织（OPEC）及其附属的OPEC+集团。早前已有传闻称阿联酋会退出OPEC，原因是对产量限制感到不满，且与邻国沙特阿拉伯的关系日益紧张。

阿联酋酋长期以来一直是OPEC成员国，最初是透过其阿布达比酋长国于1967年加入，后来在1971年阿联酋独立后继续留在OPEC。

但近年来，阿联酋在中东地区越来越倾向于推行其自身的外交政策，这与利雅德的一些立场存在分歧——尤其是在沙特王储小萨勒曼强势开放后，沙特直接挑战阿联酋，试图吸引外国投资。

阿联酋透过其官方通讯社WAM发布了退出OPEC的消息。阿联酋表示：「这一决定体现了阿联酋的长期战略和经济愿景以及不断变化的能源格局，包括加快对国内能源生产的投资，并强化了其在全球能源市场中扮演负责任、可靠和前瞻性角色的承诺。」

阿联酋补充道：「退出OPEC后，阿联酋将继续秉持负责任的态度，根据市场需求和状况，以循序渐进的方式逐步增加产量。」

近年来，随着美国原油产量增加，OPEC的市场影响力已减弱。 沙特和阿联酋在经济问题和地区政治领域，尤其是在红海地区，竞争日益激烈。 2015年，沙特和阿联酋曾组成联盟，共同打击伊朗支持的也门胡塞武装。后来联盟瓦解，双方互相指责。当时，沙特轰炸了其所谓的运往也门分离主义者（由阿联酋支持）的武器运输船。

随着紧张局势的加剧，长期驻扎在阿联酋经济中心杜拜的沙特广播公司，近月也纷纷撤回沙特境内。