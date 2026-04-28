Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产

即时国际
更新时间：20:53 2026-04-28 HKT
发布时间：20:53 2026-04-28 HKT

阿联酋宣布将于5月1日正式退出石油输出国组织（OPEC）及其附属的OPEC+集团。早前已有传闻称阿联酋会退出OPEC，原因是对产量限制感到不满，且与邻国沙特阿拉伯的关系日益紧张。
阿联酋酋长期以来一直是OPEC成员国，最初是透过其阿布达比酋长国于1967年加入，后来在1971年阿联酋独立后继续留在OPEC。

但近年来，阿联酋在中东地区越来越倾向于推行其自身的外交政策，这与利雅德的一些立场存在分歧——尤其是在沙特王储小萨勒曼强势开放后，沙特直接挑战阿联酋，试图吸引外国投资。

阿联酋透过其官方通讯社WAM发布了退出OPEC的消息。阿联酋表示：「这一决定体现了阿联酋的长期战略和经济愿景以及不断变化的能源格局，包括加快对国内能源生产的投资，并强化了其在全球能源市场中扮演负责任、可靠和前瞻性角色的承诺。」

阿联酋补充道：「退出OPEC后，阿联酋将继续秉持负责任的态度，根据市场需求和状况，以循序渐进的方式逐步增加产量。」

近年来，随着美国原油产量增加，OPEC的市场影响力已减弱。沙特和阿联酋在经济问题和地区政治领域，尤其是在红海地区，竞争日益激烈。 2015年，沙特和阿联酋曾组成联盟，共同打击伊朗支持的也门胡塞武装。后来联盟瓦解，双方互相指责。当时，沙特轰炸了其所谓的运往也门分离主义者（由阿联酋支持）的武器运输船。

随着紧张局势的加剧，长期驻扎在阿联酋经济中心杜拜的沙特广播公司，近月也纷纷撤回沙特境内。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:29
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
5小时前
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
影视圈
8小时前
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
21小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
8小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
5小时前
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
影视圈
6小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
5小时前
港铁债又只益大户｜曾智华
港铁债又只益大户｜曾智华
投资理财
11小时前