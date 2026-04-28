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孟加拉首座核电机组取得运转许可 即将进入临界阶段

即时国际
更新时间：20:02 2026-04-28 HKT
发布时间：20:02 2026-04-28 HKT

孟加拉首座核电厂「罗普尔」核电厂（Rooppur Nuclear Power Plant）。 路透社 1号机组已完成主要设备检查，确认具备进入首次临界（first criticality）的条件，并正式取得运转许可。这座核电厂由俄罗斯负责兴建，俄方将1号机组今年并网列为关键目标之一。

世界核能新闻网（WNN）28日报道，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）旗下罗塞内尔戈原子能公司（Rosenergoatom）表示，此次检查涵盖多项关键测试。测试项目包括：反应炉以标称参数运行后验证系统设计特性、卸除模拟燃料组件、完成燃料搬运与运输设备的调试，以及在干式与水下环境测试换料机，确认可安全处理核燃料。

孟加拉首座核电厂「罗普尔」核电厂（Rooppur Nuclear Power Plant）。 美联社
孟加拉首座核电厂「罗普尔」核电厂（Rooppur Nuclear Power Plant）。 美联社

孟加拉核能监管局已于4月16日核发运转许可。孟加拉核电公司指出，1号机启动将成为该国核能发电发展的重要里程碑。

俄罗斯原子能出口公司（Atomstroyexport）孟加拉专案副总裁德里伊（Alexey Deriy）表示，下一阶段将进行首次临界作业，届时将装载163组核燃料至反应炉核心。首次临界是指反应炉在装填燃料后，第一次达到持续性链式反应的状态。这是核电厂启动阶段的一个重要里程碑。预计2026年内，机组将达到最低可控功率，随后逐步升功率并并网发电。当地媒体报导，燃料装载作业可能于数日内展开。

罗普尔核电站位于首都达卡以西约160公里，是孟加拉第一个核能计划项目，俄罗斯与孟加拉于2011年签署建厂协议，2015年正式签订总值126.5亿美元的合约。1号机组于2017年11月开工，2号机组于2018年7月动工，设计寿命为60年，并可延长20年。

首批核燃料已于2023年10月运抵现场，使该设施正式具备核设施地位。涡轮机安装与热功能测试已于2025年3月完成。

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