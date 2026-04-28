岩手县山林大火第7天 消防称火势受控料今晚有大雨

岩手县小槌町的森林大火28日进入第7天，截至上午，火灾面积较前一日增加了15公顷，但消防人员表示，火势已基本受控。预计今晚将有强降雨，消防人员和其他紧急部门仍在受灾地区继续灭火。

据县政府和町政府消息，自本月22日发生以来，截至28日早上6时，过火面积在雾切町及其周边地区约为1187公顷，在小槌町约为446公顷，总计约1633公顷。消防人员称，小槌町两处地点出现烟雾，地面和空中均确认有零星热源，但「火势基本上受到控制」。

大槌町自森林火灾发生以来一直没有降雨，但据盛冈地方气像台称，27日下午降雨1.5毫米。预计28日傍晚至夜间将有大雨，总降雨量预计为15毫米。

28日仍有超过1,000名消防员及其他人员，分别在地面和空中进行灭火作业，并进行热源管理和警戒工作。