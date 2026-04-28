Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岩手县山林大火第7天 消防称火势受控料今晚有大雨

即时国际
更新时间：15:48 2026-04-28 HKT
发布时间：15:48 2026-04-28 HKT

岩手县小槌町的森林大火28日进入第7天，截至上午，火灾面积较前一日增加了15公顷，但消防人员表示，火势已基本受控。预计今晚将有强降雨，消防人员和其他紧急部门仍在受灾地区继续灭火。

据县政府和町政府消息，自本月22日发生以来，截至28日早上6时，过火面积在雾切町及其周边地区约为1187公顷，在小槌町约为446公顷，总计约1633公顷。消防人员称，小槌町两处地点出现烟雾，地面和空中均确认有零星热源，但「火势基本上受到控制」。

大槌町自森林火灾发生以来一直没有降雨，但据盛冈地方气像台称，27日下午降雨1.5毫米。预计28日傍晚至夜间将有大雨，总降雨量预计为15毫米。

28日仍有超过1,000名消防员及其他人员，分别在地面和空中进行灭火作业，并进行热源管理和警戒工作。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
影视圈
4小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公林俊贤任星级健身教练 课堂时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公林俊贤任星级健身教练 课堂时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
3小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
17小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
19小时前
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
8小时前
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
饮食
20小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
2026-04-27 15:41 HKT
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
影视圈
6小时前