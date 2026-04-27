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俄乌战争｜乌无人机飞越1800公里深入乌拉山地区 俄后方纳入打击距离

即时国际
更新时间：21:45 2026-04-27 HKT
发布时间：21:45 2026-04-27 HKT

一架乌克兰无人机近日出现在俄罗斯车里雅宾斯克（Chelyabinsk）上空。该区域位于乌拉山地区，距离前线约1800公里，显示乌军长程无人机行动已可触及俄罗斯后方深处。

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X平台上的乌克兰新闻帐号发布影片，指出乌克兰无人机飞越乌拉山脉，叶卡捷琳堡和车里雅宾斯克传爆炸声。特别是在车里雅宾斯克冶金厂附近，人们听到了爆炸声。当地居民也报告说，无人机正飞向车里雅宾斯克军事航空导航学校（ChVVAKUSH）。公共媒体报道指该校可能遭到两宗攻击。

根据乌克兰军事网站Defence Express周日报道，乌方的长程无人机行动旨在测试穿透距离与防空反应，透过长距离飞行路径观察俄军雷达监测、拦截速度与防御配置，为后续作战累积参数。

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报道指出，飞行路径与目标区域位于内陆，远离俄罗斯前线，可见无人机作业范围有大突破，原本被视为安全的后方区域已变成了乌军可触及范围。

比起巡航导弹等高成本武器，长程无人机具备低成本与可量产特性。乌方可转为多次、分散式的持续攻击，将影响俄方后勤与防御部署，加大资源分配压力。

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