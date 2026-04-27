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寿星搞生日会不满脸上被抹蛋糕 擸枪「拖马」狂轰射杀3友

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更新时间：19:49 2026-04-27 HKT
发布时间：20:00 2026-04-27 HKT

印度北方邦一场原本欢乐的生日派对变成凶案现场！寿星不满被蛋糕抹脸，盛怒之下与友人爆发激烈冲突，最终场面失控演变成持枪开火，寿星3名友人当场身亡。

NDTV报道，事发于25日晚上，寿星赛尼（Jeetu Saini）邀请友人一起庆生，一群人先在当地健身房聚会，随后移到附近住宅继续，3名男性友人决定开个玩笑，其中1人就用手将蛋糕抹在赛尼脸上，没想到赛尼相当生气，与3人发生激烈争吵，随即离开现场。

受害者家属桑杰（Sanjay Saini）透露，他当时有接到赛尼的抱怨电话，承诺隔天早上会处理。但赛尼不甘罢休，带著7至8支合法授权的枪和帮手返回派对现场后立刻开枪。桑杰说：「他根本不给任何人机会。」

在当地警察局接获报案后，大批警员立刻赶往现场。警方指出，3名中枪男子情况危急，随后宣告不治。死者分别是阿马尔迪普（Amardeep Saini）、马尼什（Manish Saini）及阿卡什（Akash Saini）。

警方表示，部分疑犯被带回警署调查，但主要被告赛尼等人仍在逃，警方正全力追捕所有涉案人士。
 

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