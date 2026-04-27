恶搞鲜搾橙汁机｜狮城法国少年舔完饮筒放回去 面临2年以上监禁

一名法国少年在新加坡恶搞鲜搾橙汁自动贩卖机，舔舐贩卖机提供的饮筒后又放回去，还拍恶作剧过程拍下来，引发网民热议。他在新加坡被控扰乱公共秩序和妨害公共安全罪，一旦罪成可被判最高2年以上的监禁和数千美元的罚款。



事发于3月12日，18岁被告马克西米利安（Didier Gaspard Owen Maximilien）在新加坡一间购物中心作出恶搞行为，还拍下影片上传至Instagram，配文称「这座城市不安全」。

相关新闻：寿司郎怒告舔豉油樽少年索赔375万 终极结果出炉...

iJooz公司的鲜榨橙汁机。（示意图） iJooz

受害自动贩卖机所属公司iJooz表示，因此事更换了机器内全部500支饮筒，全机消毒并检查。

这段影片在网上惹许多人反感，吸引新闻媒体报道。马克西米利安是法国ESSEC商学院新加坡分校的学生，该校表示已知悉此事，并进行内部调查。代表律师早前表示，其父母已飞抵新加坡，学校也将派出一名代表担任其保释人。

此案将于5月22日再次开庭审理。