白宫记者晚宴枪击｜网疯传男子稳坐桌边淡定食沙律 不逃命原因曝光

美国白宫晚宴日前发生枪击案，全场宾客纷纷惊恐躲到桌下避难，但网民在新闻报道画面中，发现有一名男子稳坐在椅子上、面不改容继续享用餐点，相关画面在网上疯传。



《每日邮报》报道，枪声大作之际，宾客们吓得惊慌失措。特勤人员冲入宴会厅护送正副总统与内阁官员离开，另一些探员逐桌清查，并且迅速护送其他贵宾撤离。混乱之际，该名男子坐在距离主舞台几步之外，眼神平静地看著眼前一切发展，不忘持续把叉子送到嘴边。

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这名男子事后被证实是顶尖经纪公司「创意艺术家经纪公司」（Creative Artists Agency）的高层格兰兹（Michael Glantz）。他事后受访时强调无意淡化事件严重性，但当下他完全不觉得需要惊慌失措，只想亲眼看看到底发生了什么事。他说：「我是纽约人。你知道，我们每天都活在警报声和骚动之中，所以这种事并不会影响到我。」

格兰兹回忆，枪击爆发时，布拉塔芝士沙侓（burrata salad）已经端上桌。他说：「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的芝士，是布拉塔芝士耶！接着突然之间，我看到这些全副武装、身穿防弹背心的家伙冲进来，而我只是一边看着，一边吃布拉塔。」

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为甚么不跟著其他人趴地躲避？格兰兹表示自己背部不好，趴下之后可能很难站起来，而且他有严重洁癖，「一想到穿着新燕尾服趴在希尔顿的地板上，我就觉得好恶心。」不少宾客起身后，礼服沾满污渍和食物残渣，更让他觉得自己做出正确的选择。

格兰兹表示，他过去至少出席过15届记者晚宴，这次时隔多年再次参加，没想到以这种方式留名。