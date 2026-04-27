日熊本动植物园黑犀牛突施袭 饲育员头颈椎骨折重创

日本熊本县熊本市动植物园周日（26日）发生黑犀牛冲撞饲养员事件，一头超过1吨重的黑犀牛突然冲击一名饲养员，导致其颅骨及颈椎骨折。

熊本市动植物园指，事发于上午近11时，饲养员当时正引导1雌1雄的犀牛从活动区离开，雄犀牛回到休息区后，饲养员在围栏尚未关闭的情况下就进入隔壁的空间，讵料雄犀牛突然冲出来撞倒饲养员。

园方表示，犀牛展示今后仍会继续。熊本市观光网站

事发的熊本市动植物园。熊本市动植物园官网

园方抱歉 承诺采预防措施

动物园指出，饲养员被撞击后摔到了围栏上，送院后发现有颅骨、颈椎骨折等情况，所幸没有生命危险，园方对于发生事故感到相当抱歉，之后将采取措施避免类似状况再度出现。

园方表示，只有在安全获得确保的前提下，民众才能安心观赏动物。园方表示，将研议防止类似事件重演的措施，但犀牛展示今后仍会继续。