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白宫记者晚宴枪击 | 特朗普：不知是否枪手直接目标 为了解情况要求稍等片刻撤离

即时国际
更新时间：09:40 2026-04-27 HKT
发布时间：09:40 2026-04-27 HKT

上周六，白宫记者协会晚宴出现枪手，总统特朗普被紧急护送出白宫记者晚宴。特朗普事后表示，不知道自己是否枪手的直接目标。事发时，他和多名政府官员都在晚宴现场，强调自己并没有让特勤局那么容易护送他离开，并要求稍等片刻，因为他要看看发生了什么事。美媒指，根据视频片段，保安人员花了10秒钟才将特朗普包围，又花了20秒钟才将他带离该区域，期间特朗普似乎摔了一下，特勤人员要把他扶起来护送离开。

特朗普接受哥伦比亚广播公司（CBS）时事节目《60分钟》主持人奥唐纳访问时，被问到：「总统先生，你自己是否枪手的目标？」特朗普回应「不知道」。

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指生活在一个疯狂世界

特朗普表示，他已经审查执法部门发现与枪手有关的文字资料。官员们称，这些文字显示，枪手的目标是特朗普政府官员，也写道面对今届政府的所作所为，他（枪手）再也无法袖手旁观。

被奥唐纳问到是否担心会有多人伤亡，特朗普停顿了一下说 ：「我不担心，我了解人生，我们生活在一个疯狂的世界。」

特朗普又描述枪手冲过安全检查站后，他被紧急护送出白宫记者晚宴的情景。

要求特勤人员「稍等片刻」才护送

特朗普指，他并没有让特勤局那么容易护送他离开华盛顿希尔顿酒店，因为他「想看看发生了什么事」。

他对此说： 「我想看看发生了什么，因此我并没有让他们轻易（护送）得逞。」

特朗普形容当时身边都是很棒的人，但他请他们「稍等片刻」，以便他能评估一下正在发生的事情。

视频片段显示花30秒始完成撤离

奥唐纳指出，根据视频片段中，保安人员花了10秒钟才将总统包围，又花了20秒钟才将他带离该区域，期间特朗普似乎摔了一下。

特朗普回应说：「我身边都是很棒的人，可能我让他们（特勤人员）行动得慢了一些。」
 

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