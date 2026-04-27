白宫记者晚宴枪击 | 枪手自称「友善联邦刺客」 宣泄对特朗普政府不满

美国传媒报道，白宫记者协会晚宴枪击案嫌犯艾伦在上周六（25日）事发前几分钟向家人发送一份电邮宣言，自称「友善的联邦刺客」，不满特朗普政府所做的一切，称其行动以联邦政府官员为目标。代理司法部长布兰奇研判，枪手的目标可能包括总统特朗普。

美国有线电视新闻网（CNN）等媒体引述知情人士报道，艾伦在事件发生前约10分钟，向家人发送一封电邮宣言，声称「一想到本届政府所做的一切，就感到愤怒」。

相关新闻：

白宫记者晚宴枪击︱特朗普：疑犯仇恨基督教兼精神失常 曾指场地保安松懈

司法部研判，枪手的目标是特朗普政府高层，甚至可能包括特朗普本人。法新社

警方事后搜查枪手的寓所。美联社

联邦调查局人员在枪手所住社区逐家逐户走访查问。美联社

大批探员到枪手居住社区调查。美联社

向家人留逾千字宣言 多次提及特朗普

宣言内容多次提及特朗普，但未直接点名他，并暗示对多项政府行动的不满，包括美国在东太平洋针对走私毒品船只发动攻击。

这封宣言内容超过1000字，开头说了句「大家好！」，接著转为向家人、同事，甚至他担心会被卷入暴力的陌生人道歉。信中一边感谢身边的人，一边试图解释攻击事件。

声称联邦政府官员都是目标

调查人员将这封电邮宣言，以及一系列社交媒体贴文和针对其家人的查问，视为迄今为止最明确的证据之一，证明嫌犯的心态和可能动机。

当局又发现多则反特朗普社交媒体贴文，与嫌犯艾伦有关。

艾伦在宣言中指称联邦政府官员都是目标，其优先级从高到低排列。他还嘲讽晚宴举办地华盛顿希尔顿酒店的保安缺陷「令人难以置信」，指自己我带了多种武器走进去，但那里没有一个人认为他可能构成威胁。他说：「今次活动的保安措施全部集中在室外，主要针对抗议者和当天到达的人员，因为显然没有人考虑过如果有人提前一天到达，会发生什么。」

嘲晚宴场地保安松懈

一名白宫官员说，艾伦的一个兄弟收到邮件后，通知康涅狄格州新伦敦市警察局。后者证实，上周六晚10时49分左右、即枪击事件发生2个多小时后，警方接到电话，对方对枪击事件表示担忧。警方随后联络联邦执法部门，并查问来电者问。

代理司法部长布兰奇表示，执法人员已对艾伦在加州南部托兰斯市的住所进行搜查。他说，艾伦过去几年购买了2把枪，事发前坐火车从洛杉矶经芝加哥抵达华盛顿，提前入住晚宴举行的希尔顿酒店，应该是单独行动。据美媒报道，联邦调查局人员当天还在艾伦所住社区逐家逐户走访。

代理司法部长：枪手目标可能包括特朗普

布兰奇研判，枪手的目标是特朗普政府高层，甚至可能包括特朗普本人。他又指枪手对于案情调查并不配合。

哥伦比亚特区联邦检察官皮罗说，艾伦将于周一（27日）被正式起诉，将被控2项在暴力犯罪中使用枪械的罪名，以及一项使用危险武器袭击联邦执法人员的罪名，预计检方还将提出更多指控。