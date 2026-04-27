以色列两名前总理贝内特（Naftali Bennett）与拉皮德（Yair Lapid）周日宣布合并各自政党，成立名为「团结」的新政党，寻求在今年稍后举行的国会选举中，击败现任总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）领导的执政联盟。

强调以色列「必须改变方向」

路透社报道，贝内特与拉皮德于记者会上表示，新政党将由贝内特领导，目标是「为以色列开启新篇章」。拉皮德强调，以色列「必须改变方向」，呼吁中间派选民支持新政党。拉皮德说，新政府将在安全、教育、降低生活成本和反腐败等方面推动改革，同时推动犹太教极端正统派群体履行兵役。

贝内特与拉皮德过去曾合作，于2021年大选后组建联合政府，结束内塔尼亚胡长达12年的连续执政，但因内部分歧严重，仅维持约18个月便告瓦解。内塔尼亚胡其后于2022年底重掌政权，组建被视为以色列历来最右翼的政府。

以色列两前总理组「团结」党 寻求国会选举击败内塔尼亚胡。路透社

料国会议席有望达60席以上

据最近的调查显示，贝内特的支持度一直落后于内塔尼亚胡。以色列媒体N12于4月23日公布的调查指出，贝内特所属阵营预计可在国会120席中取得21席，低于内塔尼亚胡领导的利库德集团（Likud）的25席。

调查同时显示，拉皮德（Yair Lapid）领导的政党仅得7席，较现时的24席大幅下滑；而内塔尼亚胡的右翼及宗教政党联盟则合共约得50席。相比之下，若贝内特与拉皮德联同其他小型政党组建联盟，总席次有望达60席或以上。

分析指，贝内特属右翼、拉皮德则为中间派，两人再次联手有望整合反对力量，重塑政治版图。不过，内塔尼亚胡作为以色列历来任期最长的总理，政治韧性强，选情仍存在变数。