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马里国防部长卡马拉 遇汽车炸弹袭击身亡

即时国际
更新时间：06:24 2026-04-27 HKT
发布时间：06:24 2026-04-27 HKT

马里过渡政府周日晚上宣布，国防及退伍军人事务部长卡马拉（Sadio Camara）在首都巴马科遇汽车炸弹袭袭身亡。

政府发言人库利巴利（Issa Ousmane Coulibaly）表示，卡马拉周六在首都巴马科附近军事重镇卡蒂（Kati）的住所，遭遇自杀式汽车炸弹袭击，期间双方爆发激烈交火。卡马拉受伤被送院抢救，最终不治身亡。据报，其家人亦在袭击中丧生。

今次攻击由与「基地」组织有关的武装组织「伊斯兰与穆斯林支援团」（JNIM），联同分离主义武装「阿扎瓦德解放阵线」（FLA）发动，目标包括巴马科、卡蒂，以及北部加奥、基达尔与中部塞瓦雷等多个城市的军事设施。军方表示，清剿行动仍在进行。

卡马拉为2020年及2021年两次政变后军政府核心人物之一，被视为军方重要领袖。路透社
卡马拉为2020年及2021年两次政变后军政府核心人物之一，被视为军方重要领袖。路透社

卡马拉为2020年及2021年两次政变后军政府核心人物之一，被视为军方重要领袖，其身亡被认为将削弱当局军事与政治稳定。

马里政府宣布，自周日起全国哀悼两天并降半旗致意。非洲联盟、伊斯兰合作组织及欧盟等国际机构均谴责袭击事件。

自2012年以来，马里长期陷入多方武装冲突，涉及圣战组织、图阿雷格（Tuareg）分离势力与各类民兵。2020年至2021年间连续政变后，军政府掌权，并逐步与西方国家决裂，转向与俄罗斯安全力量合作。然而即使展开多次军事行动，安全局势仍未见根本改善，反而出现攻击频率升高的趋势。

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