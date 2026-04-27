特朗普称与普京及泽连斯基有「良好对话」　盼推动结束俄乌战事

美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，已与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）及乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）进行「良好对话」，并正致力推动结束俄乌战事。

特朗普接受霍士新闻（Fox News）节目《The Sunday Briefing》访问时表示：「我们正在处理俄罗斯局势，以及俄罗斯和乌克兰问题，希望能够解决。」但他未有透露与两位领袖最近一次通话的时间。

他说：「我确实有与普京总统对话，也有与泽连斯基总统对话，都是良好的谈话。」

特朗普称与泽连斯基进行「良好对话」，并正致力推动结束俄乌战事。路透社

特朗普又形容普京与泽连斯基之间的敌意「荒谬且疯狂」，并指「仇恨是坏事，特别是在尝试解决问题的时候」，但他相信冲突最终仍有机会化解。

特朗普早前曾承诺会结束自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来的战事，但至今在其第二任期内，战事仍然持续。