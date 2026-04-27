白宫记者晚宴枪击︱特朗普：疑犯仇恨基督教兼精神失常 曾指场地保安松懈

美国华盛顿白宫记者协会晚宴发生枪击事件后，美国总统特朗普（Donald Trump）周日接受霍士新闻（Fox News）访问时表示，疑犯行动带有仇恨反基督教（anti-Christian）情绪，形容他「心中充满仇恨」，指其为「精神失常的人」。

留下针对政治人物的仇恨言论

路透社引述执法官员消息指，疑犯为31岁加州托伦斯男子科尔·托马斯·艾伦（Cole Tomas Allen），当场被捕。当局称，他在案发前疑似撰写并传送「宣言」给家人，自称为「友善的联邦刺客」，内容列出针对政府官员的目标名单，并批评现场保安松懈，形容自己携带武器进入时「无人察觉威胁」。宣言亦包含针对政治人物的仇恨言论，并将部分官员按优先级排序。

特朗普指出，疑犯在案发时已被执法人员及时制止，未有接近宴会厅范围，避免造成更严重伤亡。他表示，疑犯家人曾向执法部门表达对其行为的担忧，认为对方长期存在问题。他又指事件反映白宫有需要兴建新的大型宴会场地。

特朗普及高级官员成目标

美国司法部代理部长托德·布兰奇（Todd Blanche）表示，疑犯疑似搭乘火车由洛杉矶经芝加哥前往华盛顿，并认为特朗普及其政府高层可能是主要目标。

案发时，疑犯在酒店安全检查站以霰弹枪向特勤局人员开火，随即被制服。特朗普、第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）、副总统万斯（JD Vance）及多名内阁官员一度被紧急疏散。受伤特勤人员因防弹衣保护，未有生命危险。

特朗普事后亦要求该晚宴在30日内重新安排，并称事件显示相关活动需要更严格安排。

当局目前以袭击联邦人员、开枪及企图谋杀等罪名起诉疑犯，并表示不排除提出更多联邦指控。初步调查认为事件属「独狼式」行动，暂未发现与外国势力或恐怖组织关联。