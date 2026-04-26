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大阪酒吧「口吐牛奶」冲咖啡？ 奇葩行为惹劣评

即时国际
更新时间：22:00 2026-04-26 HKT
发布时间：22:00 2026-04-26 HKT

日本大阪一间名为「ノコノコ」（NokonoKo）的酒吧，近日因一段离奇影片在网上掀起轩然大波。该影片显示，酒吧疑似推出一项特殊服务，女侍应直接口含牛奶，然后将其「吐」入顾客的咖啡中，其操作手法引发外界对食品卫生及营商道德的强烈质疑。

疑为宣传摆拍

这段具争议的影片，由日本知名网红「滝沢ガレソ」于25日在社交平台X上分享，瞬间引起广泛关注，累积近600万次观看。

影片内容显示，一名身穿制服的女性服务员，先将一杯未加牛奶的冰咖啡递给顾客。当顾客显露疑惑时，该服务员竟当场口含牛奶，其后直接将牛奶喷吐入咖啡杯中，完成所谓的「加奶」过程。影片最后更以戏谑语气表示，这或许就是该店受欢迎的原因之一。

影片曝光后，立即引发日本网民的强烈反感，大多数留言直斥「难以接受」、「感到不适」，亦有网民质疑此举已严重触及食品卫生底线，或已违反相关法规。有评论更对日本部份店家为吸引流量而不惜挑战社会底线的营销手法，表达深切忧虑。

不过，由于影片中女服务员佩戴了收音咪（麦克风），外界亦有推测指，该影片可能由业者自行拍摄，仅为博取关注的宣传或搞笑内容，并非真实的消费场景。

截至周日（26日），该酒吧尚未就事件作出任何官方回应。影片内容的真实性，以及是否涉及实际营业行为，仍有待进一步厘清。
 

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