伦敦马拉松｜人类全马首次破2 肯雅跑手1小时59分30秒夺冠

人类长跑历史在周日（26日）被彻底改写。在2026年伦敦马拉松赛事中，肯雅跑手萨维（Sebastian Sawe）以1小时59分30秒的惊人成绩冲线，成为史上首位在正式比赛中，完成全程马拉松「破2」壮举的运动员，见证历史时刻。

三雄齐破旧纪录

今届伦敦马拉松男子组的竞争堪称「世纪之战」，焦点集中在肯雅的萨维、埃塞俄比亚的科杰查（Kojelcha），以及乌干达的半马世界纪录保持者基普利莫（Jacob Kiplimo）等顶尖跑手身上。

比赛战况异常激烈，领先集团在完成半程时，时间已是惊人的1小时00分29秒，预示著一场纪录大战即将上演。战至40公里处，萨维开始发力加速，成功摆脱科杰查的缠斗，向著人类极限的2小时大关全力冲刺。

亚军「地标战」同创奇迹

最终，萨维以1小时59分30秒的成绩，率先冲过终点，将人类马拉松的极限推向一个全新的纪元。

紧随其后的科杰查同样创造奇迹，他以1小时59分41秒的成绩获得亚军，不仅同样「破2」，更令人咋舌的是，这仅仅是他首次参加全程马拉松比赛，其「地标战」成绩已是史上第二快。

获得季军的基普利莫，其完赛时间亦达到2小时00分28秒。值得一提的是，本届赛事的前三名选手，其成绩均超越了已故名将基普图姆（Kelvin Kiptum）所保持的2小时00分35秒原世界纪录，足见今场比赛的水平之高，足以载入史册。